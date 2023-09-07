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外籍貨輪花蓮外海求援 3中國船員OHCA送醫急救

一艘在花蓮港外的賴比瑞亞籍散裝貨輪，6日晚間8點多向台灣發出求助信號，船上疑有3名船員在密閉空間內窒息，花蓮縣消防局及海巡接獲報案後，聯繫空勤總隊直升機飛往外海吊掛傷患。 （民眾提供）

一艘在花蓮港外的賴比瑞亞籍散裝貨輪，6日晚間8點多向台灣發出求助信號，船上疑有3名船員在密閉空間內窒息，花蓮縣消防局及海巡接獲報案後，聯繫空勤總隊直升機飛往外海吊掛傷患。 （民眾提供）

2023/09/07 07:22

〔記者王錦義／花蓮報導〕一艘在花蓮港外的賴比瑞亞籍散裝貨輪6日晚間8點多突然發出求助信號，3名船員疑在密閉空間內窒息，花蓮縣消防局及海巡署獲報後，聯繫空勤總隊直升機飛往外海吊掛傷患，3人無生命跡象，送醫急救，詳細事故原因將進一步調查。

賴比瑞亞籍散裝貨輪「MSXT ECHO」七月從泰國Sriracha 港出發，載運煤炭準備前往花蓮和平港，昨晚8點行經花蓮港附近，透過國際VHF海事頻道通報有3名中國籍船員在密閉船艙內昏迷，請求緊急後送，由於船身過高，海巡艇無法救援，改由直升機支援。

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊指出，6日夜間接獲該總隊勤務指揮中心通知，位於沙東外10浬，賴比瑞亞籍貨輪迴音號有3員中國籍船員進入密艙間昏迷，急需救援。空勤總隊接獲海洋委員會海巡署第九巡防區（花蓮）指揮部申請後，立即派遣花蓮駐地黑鷹直升機編號NA-711執行該項任務。

空勤直升機晚間10點前往吊掛傷患上岸，由花蓮縣消防局及花蓮港務消防隊後送門諾、國軍805及慈濟醫院救治，初步懷疑是密閉艙間內滿艙煤炭毒性氣體，可能導致窒息意外，詳細情形還待進一步調查。

「MSXT ECHO」依據目的地前往和平港停泊。

「MSXT ECHO」為賴比瑞亞籍，總噸數4萬9228噸，載重量為8萬5187噸，全長230米，業主為中國民生信託有限公司，2021年底由中國船舶集團旗下中船澄西船舶修造。

一艘在花蓮港外的賴比瑞亞籍散裝貨輪，6日晚間8點多向台灣發出求助信號，船上疑有3名船員在密閉空間內窒息，花蓮縣消防局及海巡接獲報案後，聯繫空勤總隊直升機飛往外海吊掛傷患。 （民眾提供）

一艘在花蓮港外的賴比瑞亞籍散裝貨輪，6日晚間8點多向台灣發出求助信號，船上疑有3名船員在密閉空間內窒息，花蓮縣消防局及海巡接獲報案後，聯繫空勤總隊直升機飛往外海吊掛傷患。 （民眾提供）

一艘在花蓮港外的賴比瑞亞籍散裝貨輪，6日晚間8點多向台灣發出求助信號，船上疑有3名船員在密閉空間內窒息，花蓮縣消防局及海巡接獲報案後，聯繫空勤總隊直升機飛往外海吊掛傷患。 （民眾提供）

一艘在花蓮港外的賴比瑞亞籍散裝貨輪，6日晚間8點多向台灣發出求助信號，船上疑有3名船員在密閉空間內窒息，花蓮縣消防局及海巡接獲報案後，聯繫空勤總隊直升機飛往外海吊掛傷患。 （民眾提供）

一艘在花蓮港外的賴比瑞亞籍散裝貨輪，6日晚間8點多向台灣發出求助信號，船上疑有3名船員在密閉空間內窒息，花蓮縣消防局及海巡接獲報案後，聯繫空勤總隊直升機飛往外海吊掛傷患。 （民眾提供）

一艘在花蓮港外的賴比瑞亞籍散裝貨輪，6日晚間8點多向台灣發出求助信號，船上疑有3名船員在密閉空間內窒息，花蓮縣消防局及海巡接獲報案後，聯繫空勤總隊直升機飛往外海吊掛傷患。 （民眾提供）

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