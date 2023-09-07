網友回家務農辦「青創貸款100萬」 1原因被通知違約須償還41萬

網友回老家務農，並辦理「青年從農創業貸款」，但因近農業用水被限，使得被迫停耕，只好找個工作暫時度日，結果竟被通知違約。（翻攝自DCARD）

2023/09/07 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友發文分享自己3年前回老家務農，並向農會的「青年從農創業貸款」貸了100萬，但因近兩年農業用水被限，使得他被迫停耕，並找了個工作暫時度日，結果竟被通知違約，要求他立刻將剩餘的41萬繳清，還需按照銀行利息支付違約金。

據網友在《Dcard》以「啃老了我爸50萬」為題發文表示，自己在3年前回老家務農，那時有「青年從農創業貸款」可以辦理，於是原PO跑了多趟農會，終於成功貸款100萬元的創業基金，接著開始自己的務農生活。

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原PO坦言，前一段時間過得還不錯，生活也算是充實，並在文中透露，這兩年，因台灣各地水庫都缺水，政府第一個限水的地方就是農業用水，根本沒有辦法耕作，原PO為了償還貸款，只好再找一個工作，暫時度日。

直到最近連續兩個颱風侵台，水庫大補水，原PO以為苦日子要結束了，不料竟接到農會貸款部門的來電，告知他已違約，現在要立刻將剩餘的41萬多還完，並按著銀行利息支付違約金。

後原PO在仔細追問之下才知道，由於此貸款是鼓勵青年回鄉務農的，如果貸款者有「其他額外收入」高於基本薪資乘以12個月，那即是違約，並說道「也就是說，我即便只找一個簡單的工作，薪水也只有基本薪資，但我若領了任何年終或加班津貼，就是違約。」

為此原PO心情非常複雜，認為休耕也不是自願的，且休耕期間貸款也還是要償還，並在文章說出自己的想法「今天是我家裡狀況還算不錯，父母拿這個錢出來，不會導致家庭困頓；如果我今天家裡經濟差一點的話，要拿什麼來面對這個狀況。」

為此，眾多網友紛紛回應「就休耕沒收入，還不能去打工生活，去找里長民代申訴看看」、「但支持去談看看，畢竟休耕也不是大家願意的」、「這個例子很明顯是政府有問題！」、「青農貸款利率比較低，但就是不能兼職，被查到就要全部吐出來」、「靠天吃飯好辛苦」、「我見過更慘的，貸款買了幾百萬進口農耕機，結果被強迫休耕，每個月都還不出錢來的農民」。

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