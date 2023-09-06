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大法官宣告強制工作違憲 矯正機關組改人事異動

法務部公布組矯正機關組織改造人事案。（記者吳政峰攝）

法務部公布組矯正機關組織改造人事案。（記者吳政峰攝）

2023/09/06 12:22

〔記者吳政峰／台北報導〕大法官2021年的第812號解釋宣告組織犯罪條例等法律中的「強制工作」違反比例原則，矯正機關遂開始進行組織改造，把三間技能訓練所改制為監獄，同時配合台東戒治所（包含武陵外役分監）改為武陵外役監、台東監獄移至岩灣技訓所等規劃，工程浩大，終於日前完成，法務部6日公布首長人事異動案，定15日生效。

812號解釋2021年12月13日公布，宣告刑法、組織犯罪防制條例、竊盜犯贓物犯保安處分條例等規定中的「強制工作」違反比例原則、憲法明顯區隔原則，未保障人身自由，立即失效。

負責收容強制工作犯的岩灣、泰源、東成等三間技訓所，在812號解釋出爐後即失去功能，法務部責請矯正署進行組織改造，岩灣因場所較大，由台東監獄移址過去，泰源與東成則更名為監獄；台東監獄現址則改為台東戒治所；台東戒治所則改為武陵外役監。

台東戒治所前所長劉振榮在職期間被控包庇特定受刑人，調為矯正署後勤資源組副組長，所長一職由矯正署教化輔導組副組長朱介民代理，朱介民此次獲派台北女子看守所所長，台東戒治所所長一職將由台東監獄典獄長陳錫樑接任。

法務部表示，為配合矯正署東部地區矯正機關組織調整，統籌辦理矯正機關首長職務調整作業，以期各機關業務能順利推展，並促進及活絡矯正署及所屬機關間人才交流，為矯正業務興革開創新風貌。

本次職務調整人員異動如下，派令生效及到職日期配合組織調整日期為2023年9月15日：

1、岩灣技能訓練所所長林順斌調派台東監獄典獄長。

2、高雄戒治所所長蘇維闊調派武陵外役監獄典獄長。

3、台北女子看守所所長鄭翠芬調派高雄戒治所所長。

4、矯正署教化輔導組副組長朱介民調派台北女子看守所所長。

5、泰源技能訓練所所長饒雅旗調派泰源監獄典獄長。

6、東成技能訓練所所長葛煌明調派東成監獄典獄長。

7、台東監獄典獄長陳錫樑調派台東戒治所所長。

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