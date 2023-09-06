結伴到八里沙洲挖蛤蜊1男失蹤 新北消防局海空救援

新北市許姓男子跟友人林男到八里渡船頭前方沙洲挖蛤蜊失蹤，新北消防局救災救護指揮中心出動陸海空救援。（記者吳仁捷翻攝）

2023/09/06 11:34

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市林姓男子今天上午與許姓友人一起搭小船到八里渡船頭前方沙洲挖蛤蜊，轉頭就沒看到許男，自己也遭河水沖到水中，連忙抓住一旁浮球呼救，被碼頭交通船人員發現前往救起，隨後立即報案，新北市119獲報，派遣22人、兩船艇救援，同步派遣空拍機支援搜救，正全力搶救中。

林男向新北市119報案，今天上午7時20分許，他跟66歲許姓友人一起搭小船到八里渡船頭前方400公尺處沙洲挖蛤蜊，兩人到場後分頭挖掘，但一轉頭就沒看見人，立即報案求救；林男報案後，自己也遭河水沖落，連忙抓住一旁浮球求救，被順風公司交通船碼頭人員發現，立即出船救人。

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新北市消防局派遣八里、龍源及滬尾三分隊船艇持續於河面上來回搜尋；救災救護指揮中心主任蔡志鴻表示，該案獲報之際，雖然是接近乾潮頂點，漁民得以出船挖貝類，但近來受颱風外圍環流等影響，河海交界之際仍有不可預期水勢，呼籲民眾格外留意。

新北市消防局第三大隊長陳志德表示，從事水域活動務必注意潮流及自身安全，相關從事行為必須加穿救生衣及考量自身體能狀況，在安全情況下參與。

新北市許姓男子跟友人林男到八里渡船頭前方沙洲挖蛤蜊失蹤，新北消防局救災救護指揮中心出動陸海空救援。（記者吳仁捷翻攝）

新北市許姓男子跟友人林男八里渡船頭前方沙洲挖蛤蜊失蹤，新北消防局救災救護指揮中心出動陸海空救援。（記者吳仁捷翻攝）

新北市許姓男子跟友人林男八里渡船頭前方沙洲挖蛤蜊失蹤，新北消防局救災救護指揮中心出動陸海空救援。（記者吳仁捷翻攝）

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