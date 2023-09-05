9/5 大樂透、今彩539、雙贏彩 頭獎均摃龜

今晚（9月5日）開獎的第112000212期今彩539、第112000083期大樂透、第112000212期雙贏彩頭獎均摃龜。

2023/09/05 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月5日）開獎的第112000212期今彩539、第112000083期大樂透、第112000212期雙贏彩頭獎均摃龜。

第112000083期大樂透中獎號碼「12、14、32、34、40、48，特別號：39」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共15注中獎，每注可得12萬323元；肆獎共64注中獎，每注可得1萬8129元；伍獎共1363注中獎，每注可得2000元；陸獎共1646注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬8386注中獎，每注可得400元；普獎共2萬4926注中獎，每注可得400元。

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第112000083期49樂合彩中獎號碼為「12、14、32、34、40、48」，四合摃龜；三合共55注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2655注中獎，每注可得1250元。

第112000212期雙贏彩中獎號碼為「02、05、06、07、10、11、12、13、15、19、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共85注中獎，每注可得500元；肆獎共1160注中獎，每注可得100元。

第112000212期今彩539中獎號碼為「12、16、20、21、34」，頭獎摃龜；貳獎共144注中獎，每注可得2萬元；參獎共6292注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7068注中獎，每注可得50元。

第112000212期39樂合彩中獎號碼為「12、16、20、21、34」，四合2注中獎，可得21萬2500元；三合共377注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1618注中獎，每注可得1125元。

第112000212期3星彩中獎號碼為「735」，正彩共20注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000212期4星彩中獎號碼為「0731」，正彩共12注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

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