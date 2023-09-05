為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

9/5 大樂透、今彩539、雙贏彩 頭獎均摃龜

今晚（9月5日）開獎的第112000212期今彩539、第112000083期大樂透、第112000212期雙贏彩頭獎均摃龜。

今晚（9月5日）開獎的第112000212期今彩539、第112000083期大樂透、第112000212期雙贏彩頭獎均摃龜。

2023/09/05 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月5日）開獎的第112000212期今彩539、第112000083期大樂透、第112000212期雙贏彩頭獎均摃龜。

第112000083期大樂透中獎號碼「12、14、32、34、40、48，特別號：39」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共15注中獎，每注可得12萬323元；肆獎共64注中獎，每注可得1萬8129元；伍獎共1363注中獎，每注可得2000元；陸獎共1646注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬8386注中獎，每注可得400元；普獎共2萬4926注中獎，每注可得400元。

第112000083期49樂合彩中獎號碼為「12、14、32、34、40、48」，四合摃龜；三合共55注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2655注中獎，每注可得1250元。

第112000212期雙贏彩中獎號碼為「02、05、06、07、10、11、12、13、15、19、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共85注中獎，每注可得500元；肆獎共1160注中獎，每注可得100元。

第112000212期今彩539中獎號碼為「12、16、20、21、34」，頭獎摃龜；貳獎共144注中獎，每注可得2萬元；參獎共6292注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7068注中獎，每注可得50元。

第112000212期39樂合彩中獎號碼為「12、16、20、21、34」，四合2注中獎，可得21萬2500元；三合共377注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1618注中獎，每注可得1125元。

第112000212期3星彩中獎號碼為「735」，正彩共20注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000212期4星彩中獎號碼為「0731」，正彩共12注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
真是「幸運兒」！ 他用小孩選的號碼買彩券 爽中逾3000萬元
2023/08/13 10:07

真是「幸運兒」！ 他用小孩選的號碼買彩券 爽中逾3000萬元
好幸運！他用媽媽車牌號碼下注 意外抱走150萬大獎
2023/08/12 10:50

好幸運！他用媽媽車牌號碼下注 意外抱走150萬大獎

潮流霸主PORTER MATCH新系列潮有型
福建運彩「球卡出口」疑作弊 主辦方竟稱是「天氣影響」
2023/04/24 06:15

福建運彩「球卡出口」疑作弊 主辦方竟稱是「天氣影響」
台南歸仁彩券行首開威力彩頭獎 業者：「招財貓」帶來好運
2023/03/07 06:25

台南歸仁彩券行首開威力彩頭獎 業者：「招財貓」帶來好運

統一台灣高息優選基金開募 掌握台股硬實力
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播