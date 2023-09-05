放大絕！曾攻堅逮「惡龍」 罕見進化版裝甲車搗詐團巢穴

警方出動罕見的裝甲車攻堅。（警方提供）

2023/09/05 14:21

〔記者許國楨／台中報導〕台中警方18年前曾出動裝甲車攻堅，逮捕當年名噪一時要犯「惡龍」張錫銘，今年中偵辦蔡姓男子為首的詐團時，發現該團藏身一棟透天厝唯恐貿然攻堅打草驚蛇，出動罕見且是進化版的裝甲車，「快狠準」將鐵捲門破成「廢鐵」，震憾力十足當場嚇傻蔡嫌等5人束手就逮，而全案近日檢方已偵結，依詐欺等罪起訴。

警方表示，該輛Lenco Bearcat G2輪式裝甲車全車採12至40釐米厚鋼裝甲，為自排變速系統，車身和玻璃具防彈功能，車身及車頂設射擊孔洞，可用車身當掩體出槍射擊，車底與油箱防爆，輪胎失去胎壓仍可行駛，車頭加裝破門裝置，可載10名全副武裝特勤隊員，能從車內射擊目標，車內設升降檯，車頂口配機械轉檯和武器安裝系統。

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而該車運用在恐攻及攻堅行動，造價近2000萬元，美國公司打造，目前美國、澳洲、比利時、巴西等國軍警、特勤單位均有使用同款裝甲車。

台中市第五分局偵查隊長曾建富今天指出，警方在今年4、5月間調查以蔡姓男子（32歲）為首的詐騙集團，發現蔡男招募友人擔任詐團共犯，以身分遭冒用偽造醫療手術紀錄涉及刑案，需配合公安調查為由等話術，鎖定中國民眾詐騙，經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦後，展開偵蒐作為。

經查，該詐團由蔡男擔任金主，除出資購買電腦設備，還供應三餐，其餘4人負責擔任機房管理員，經分析成員背景，發現5人曾為詐團共犯起訴在案，行事風格異常小心，且藏身地點是東區一處透天厝，但大門是鐵捲門也有多道門鎖，藉此拖延時間讓成員可以藏匿、逃逸或滅證，加上一旦貿然攻堅，容易讓歹徒得知攻堅行動逃竄。

該分局為迅速破門爭取時效，除與市刑大科偵隊、南投縣調站再搭配特勤中隊，出動警力約55人共同執行，還特別商請保一總隊出動罕見的甲車破門時，睡夢中詐團成員想不到警方居然出大招，突聽到一聲巨響後見「鐵門秒變廢鐵」，還有大批警力荷槍實彈搜索，當場嚇呆全數束手就逮。

全案訊後依組織犯罪、加重詐欺等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方聲押5人獲准，而該案也在近日偵結，依詐欺等罪起訴；第五分局強調，為貫徹警政署「清源專案2.0」及「社區警政再出發」工作，針對轄內疑有不法或常遭檢舉處所，都會主動清查並加強蒐證，及早發現隱匿社區的犯罪集團，嚴打嚴辦根絕不法，提供市民優質的生活環境。

維安特勤警方荷槍實彈。（警方提供）

警方屋內搜索逮人。（警方提供）

警方訊後將犯嫌移送法辦。（警方提供）

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