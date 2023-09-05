「2023國際警察合作論壇」31國代表研討打擊跨境犯罪

左起警政署長黃明昭、陸委會副主委梁文傑、內政部常次吳堂安、行政院副院長鄭文燦、國際警察首長協會（IACP）會長John Letteney、外交部政次田中光、瓜地馬拉警察首長 Edwin Manfredo Ardiano López。（記者姚岳宏翻攝）

2023/09/05 12:49

〔記者姚岳宏／台北報導〕由內政部、外交部、陸委會共同主辦，警政署承辦的「2023國際警察合作論壇–打擊跨境犯罪研討會」，今天上午在台北美福大飯店舉行論壇開幕典禮，採實體及視訊方式並行，計有31國、2600人參加會議，包括國際警察首長協會（IACP）會長John Letteney及瓜地馬拉警察首長Edwin Manfredo Ardiano López都親自與會，警政署長黃明昭表示，本次研討會透過分享多元觀點及交換實務經驗，展現共同打擊跨境犯罪之決心。

警政署表示，本次論壇以「打擊跨境犯罪」為主題，邀請各國檢察、警政、執法及外交等政府官員及執法人員來台參加，會中有2場主題演講、4場專題研討，議題涵蓋「網路犯罪、電信詐欺及人口販運」、「毒品犯罪」、「非法金流及洗錢」及「幫派及組織犯罪」等面向。

請繼續往下閱讀...

鄭文燦致詞表示，為因應電信詐欺案件犯罪手法不斷改變與進化，行政院今年5月間推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，並陸續通過「打詐五法」修正案，期能透過精進「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向，運用公私協力推動各項防詐作為，達到「減少接觸、減少誤信、減少損害」的3減目標，以全面降低詐騙受害事件。

國際警察首長協會會長John Letteney指出，由於現今的犯罪活動非僅限在單一國家境內，執法機關必須相互合作，以全球的觀點與視角，來應對各類型的跨境犯罪；執法機關須更加警覺、預先因應跨境犯罪，國際警察首長協會亦支持警政署打擊跨境犯罪，並提供實質協助。

此次論壇有來自歐洲、美洲及亞太地區執法專家擔任主持人、講者及與談人；國內來賓則有駐華使節代表與內政、外交、檢察、陸務及警政部門之執法專家、高階官員參與研討，共計有31國、2600人參加會議，包括現場實體與會200人及線上視訊與會2400人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法