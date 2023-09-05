退休婦投資誤信假老師被騙335萬 警趁面交逮2詐團成員

警方逮捕2名詐團成員。（記者陸運鋒翻攝）

2023/09/05 12:32

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市67歲許姓婦人日前加入LINE群組後，詐團假投資老師引導許婦投資股票及虛擬貨幣，許婦先後匯款、面交335萬元，但到了提領獲利時，對方卻以需再付50萬保證金拖延，許婦才驚覺被騙報案，警方事後誘出對方面交，逮捕2詐團成員送辦。

新店警分局調查，許婦為退休人士，被詐團假冒的投資老師所吸引，進而投資股票及虛擬貨幣，7月期間先分別匯出2筆50萬元及55萬元現金，到對方所提供帳戶。

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據了解，對方接著以虛擬貨幣購買股票較為方便為由，再誘導許婦分別面交2次共230萬元，到了8月底，許婦看到獲利想要提領時，對方卻說交易程式被凍結，除非再支付50萬元保證金才能放款，許婦才恍然大悟驚覺受騙，於是向警方報案。

新店警方今天表示，獲報後與被害人配合，得知下次面交時間地點，當天埋伏在安德街上一間便利商店，逮捕25歲的李姓車手及20歲歐姓監看手，查扣手機4支、虛擬貨幣買賣契約等證物，依詐欺罪及洗錢防制法移送偵辦。

新店警方呼籲，網路投資理財詐騙多，投資應循正常管道，遇有可疑為詐騙資訊，請多向周遭親友詢問，或撥165反詐騙專線與110報案電話反映，以防自身財物損失。

警方將嫌犯帶回偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

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