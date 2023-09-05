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老翁狂噴鄰居汽油「想讓對方死」 判刑8年

詹男對準備騎機車出門的謝姓父子不斷噴灑汽油。（民眾提供）

詹男對準備騎機車出門的謝姓父子不斷噴灑汽油。（民眾提供）

2023/09/05 12:13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化70歲詹姓老翁與謝姓鄰居長期不睦，今年4月24日他背著汽油桶、手持噴槍，往謝姓父子身上狂噴汽油，所幸在他準備點火之際，遭謝男一拳擊倒在地，詹男被捕坦承「想讓對方死」，但案件進入彰化地院審理時又翻供「無意置對方於死地」，又稱自己長期患有憂鬱症。法官仔細檢視監視畫面，發現詹男正準備打開點火開關，只是未能成功，殺人意圖明顯，因此判處8年徒刑。

據了解，行凶的詹男住謝男隔壁，雙方為了停車、養寵物等問題常有嫌隙，犯案前一週買了7、8公斤的汽油，4月24日上午，謝男騎機車載兒子出門準備上學，詹男突然從後方靠近，右手持噴槍朝他們狂噴汽油，左手則持點火噴燈，父子倆全身都是汽油，謝男見情況危急，立即下車追打詹男，最後使勁一拳將詹男擊倒在地，才化解危機。這場衝突造成謝男左眼受有化學性、角膜炎等傷害，謝男兒子則吸入過多有機溶劑氣體送醫。

詹男被捕時坦承犯行，還說「想讓對方死」，但審理後矢口否認要置對方於死地。法官勘驗監視器影片和被害人的筆錄發現，詹男確實有轉動噴火器開關鈕。

法官表示，被告準備之汽油並非少量，且以高壓噴灑之方式為之，被害人身上汽油量之附著度高，空氣中亦瀰漫著汽油，而汽油屬危險性高之易燃物，具有無法控制性、高度揮發性，稍微摩擦不慎引發火花，極易迅速燃燒，再加上被告已將噴火器之開關轉開，噴火器產生之火焰較大，可輕易造成汽油燃燒，危及被害人之生命法益，被告係具正常智識經驗之成年人，對於上情當知之甚詳，就此殺人之構成要件結果實現可能性，應認有「相當把握」之預測，仍對告訴人及其子噴灑汽油、轉動噴火器開關，足認其確有殺人之直接故意，審酌其犯後態度和教育程度及犯有憂鬱症之病史，判處8年徒刑。

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