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驚險片！欠前女友16萬當街拉扯 男竟被開車拖著走

楊男和賴姓前女友因債務糾紛，當街爭吵並發生拉扯。（擷取自「社會事新聞影音」）

楊男和賴姓前女友因債務糾紛，當街爭吵並發生拉扯。（擷取自「社會事新聞影音」）

2023/09/05 11:45

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名楊姓男子欠賴姓前女友16萬債務，楊男3日晚間到大里鐵路街找朋友吃飯時，賴女得知到場堵人要錢，2人一言不合當街拉扯，女方後來先坐上駕駛座，楊男打開後座彎腰疑似要拿東西，下半身還在車外，門也沒關，賴女竟就將車開走，楊男被拖著走，不過警方到場時，賴女反稱腳受傷對楊男提告，警方依傷害罪偵辦。

有網友在臉書社群「社會事新聞影音」上傳一段影片，影片中可看到一對男女當街拉扯大吵，女方後來坐上駕駛座，並疑似丟出男方的東西，男子將東西撿起來後走到右後車門，接著打開車門彎腰進車內疑似要拿東西，沒想到下半身還在車外、門也沒關，女方就將車開走，讓男方幾乎被拖著走，驚險的狀況讓一旁目擊的民眾都傻眼。

據了解，楊男和賴女原本是男女朋友，楊男欠賴女16萬元的債務，當天晚上楊男到大里鐵路街找朋友，賴女得知到場堵人要錢，雙方因此爭吵並發生拉扯。

霧峰分局內新派出所副所長林尚融表示，當天獲報到場時並未看到賴女開車拖著楊男，當時車子已經停在路邊，了解後得知2人因債務糾紛起爭執，初步檢視雙方無明顯傷勢，不過賴女表示楊男造成她腳受傷，堅持要對他提出傷害告訴，楊男則未提告，全案警方進行相關通報，並依刑法傷害罪偵辦。

楊男彎腰進去後座疑似要拿東西，沒想到賴女卻直接將車開走。（擷取自「社會事新聞影音」）

楊男彎腰進去後座疑似要拿東西，沒想到賴女卻直接將車開走。（擷取自「社會事新聞影音」）

楊男彎腰進去後座疑似要拿東西，賴女卻直接將車開走，讓楊男幾乎被拖著走，讓一旁目擊的民眾都傻眼。（擷取自「社會事新聞影音」）

楊男彎腰進去後座疑似要拿東西，賴女卻直接將車開走，讓楊男幾乎被拖著走，讓一旁目擊的民眾都傻眼。（擷取自「社會事新聞影音」）

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