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陸戰隊99旅中尉疑輕生 家屬難接受

海軍陸戰隊99旅子儀營區今天傳出中尉軍官輕生，圖為營區外高8米日治時代石灰窯。（記者洪臣宏攝）

海軍陸戰隊99旅子儀營區今天傳出中尉軍官輕生，圖為營區外高8米日治時代石灰窯。（記者洪臣宏攝）

2023/09/05 09:48

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區海軍陸戰隊99旅子儀營區今天（5日）傳出命案，初步了解，23歲鄭姓中尉軍官清晨被發現陳屍在營區內兵舍後方的榕樹下，疑似輕生。檢警、憲兵隊已封鎖現場採證，釐清死因。

據了解，99旅今天上午5時50分早點名時，有官兵發現榕樹茂密樹葉中，垂放一雙人腿，上前查看驚見鄭姓中尉已經明顯身亡，軍方立即封鎖現場，高雄檢警、憲兵隊正調查死因。家屬獲報趕到現場，哀傷逾恆，無法接受這樣事實。

海軍陸戰隊指揮部對此表達遺憾，表示鄭姓中尉平常在營表現正常，目前沒有發現遺書，生前也沒有任何異狀，一切仍調查中。

海軍陸戰隊99旅再度發生憾事，不禁令人回想起不平靜的2016年，當年4月20日及5月1日，僅短短12天，99旅先後發生2名中尉輕生事件，他們分別在寢室及公共浴室被發現，送醫不治。

正當軍方忙得焦頭爛額，海軍陸戰隊66旅某位中尉副連長，於5月1日反映不適應部隊生活，利用休假至醫院身心科診療。不料，上尉連長受到副連長就醫影響，加上頻繁演訓壓力，5月5日發出輕生簡訊，所幸虛驚一場。

2016年10月，甫被分發到99旅的志願役女兵，在台鐵竹南站發生落軌身亡不幸意外。

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