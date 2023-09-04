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男摸女童胸、肚一審判3年2月 二審因這理由逆轉判無罪

台中一名洪姓男子遭指控涉嫌對女童強制猥褻，一審判3年2個月，上訴後，台中高分院逆轉改判無罪。（記者陳建志攝）

台中一名洪姓男子遭指控涉嫌對女童強制猥褻，一審判3年2個月，上訴後，台中高分院逆轉改判無罪。（記者陳建志攝）

2023/09/04 16:06

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名罹患中度聽覺障礙的洪姓男子，被控2020年騎車載一名心智發展遲緩女童時，涉嫌趁機摸女童的肚子、胸部，一審時遭判刑3年2個月，洪男不服上訴，台中高分院審理時，認為此案僅有女童證述，且前後不一，也無其他補強證據，基於無罪推定原則，逆轉判洪男無罪，仍可上訴。

判決指出，洪姓男子2020年6月25日下午，從醫院載女童前往台中市市民廣場時，趁機以手摸女童的肚子和胸部，涉嫌對女童強制猥褻。

不過洪男在審理時否認強制猥褻，強調當天騎機車載女童要去她大哥那邊，她坐在前面，因坐太高，自己只是摸她肚子叫她退後一點。

洪男的辯護律師也說，當天洪男確實從醫院載女童返家，但當天女童沒帶家中鑰匙，才會先載女童去市民廣場等候，並說相關監視影像都沒有直接證據可證明洪男有摸女童胸部，唯一的證據只有女童的供述，但是否可信，尚待其他補強證據，並主張按照「罪疑惟輕」原則，應對被告洪男做有利認定，主張洪男無罪。

台中高分院審理時認為，女童對於摸胸的地點，偵查時表示是趁旁邊的人滑手機或看別的地方時摸她的肚子和胸部，地點是在一個公園；不過審理時卻改口稱，洪男是騎機車等紅燈時，趁機摸她重要部位；如何進行猥褻？偵查時表示是摸她肚子和胸部，但審理時又改口稱是摸重要部分（胸部、下體），出現前後供述不一的狀況，認為女童對於犯罪地點的記憶及證述內容是否合於事實，顯然有疑義。

此外，女童的父親、二嫂和大哥的證詞，也都無法證明洪男有對女童猥褻，且醫院的驗傷診斷書，也沒有比對、鑑定出任何有關洪男涉犯強制猥褻犯嫌的證據資料，因此在無罪推定原則下，改判洪男無罪，仍可上訴。

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