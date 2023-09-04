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海葵颱風肆虐 全台116人傷、逾25萬戶停電

內政部長林右昌主持第9次工作會報。（記者陸運鋒翻攝）

內政部長林右昌主持第9次工作會報。（記者陸運鋒翻攝）

2023/09/04 16:03

〔記者陸運鋒／新北報導〕海葵颱風影響台灣東南部甚劇，中央災害應變中心統計，颱風造成全台116人受傷，至於台東縣關山鎮一處雜草堆中，發現1名男子倒臥死亡，後續將由檢察官及法醫相驗死因後，再決定是否納入颱風死亡統計。

中央災害應變中心表示，截至今下午3時，全台總災情共2592件，包括路樹倒塌1565件，廣告招牌82件，道路、隧道53件，橋梁6件，鐵路、高鐵捷運5件，積淹水131件、土石43件，建物毀損109件，水利設施7件，民生基礎設施371件，車輛交通事故4件、環境污染2件、火災9件，其他災情205件。

中央災害應變中心指出，全台曾停電25萬9699戶，尚有2萬6701戶待修復，曾停水1萬9790戶，尚有7652戶待修復，另有555座基地台中斷，已修復163座；而花蓮玉里鎮三民養殖區淹水溢堤，造成吳郭魚流失及蜆恐有遲發性災損，初估損失面積6.5公頃，金額預估205萬。

中央災害應變中心說，目前有新北市、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣等12縣市進行預防性疏散撤離，累積人數共7935人。

此外，收容處所有新北市1處、新竹縣1處、南投縣2處、雲林縣2處、雲林縣1處、嘉義縣1處、台南市3處、高雄市8處、屏東縣8處、台東縣12處、花蓮縣27處及宜蘭縣2處等11縣市，共開設77處避難收容處所，收容安置1286人。

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