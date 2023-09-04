警用裝備守護神！烏日分局劉福源 獲選中市後勤楷模

烏日分局警務佐劉福源（右），擔任後勤業務承辦人12年評比成績優異，台中市警察局長李文章（左）頒發後勤楷模。（記者陳建志翻攝）

2023/09/04 14:24

〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府警察局烏日分局後勤業務承辦人劉福源，從警長達40年，面對繁瑣的廳舍耐震補強、宿舍拆除工程、槍枝、汽機車裝備保養等工作從不嫌苦，一做就是12年，是同仁眼中公認的「警用裝備守護神」，今年榮獲警政署核定當選台中市警察局後勤楷模，可說是實至名歸。

烏日分局表示，劉福源警務佐從警資歷相當豐富，至今已長達40年，2011年時在台中市第一分局就從事後勤業務，2017年調任烏日分局後，繼續擔任後勤業務承辦人，投入後勤業務已12年。

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烏日分局表示，因後勤業務事繁重在警界被視為苦差事，且因裝備甚多，保養維護工作也很繁雜，光一個分局長短槍枝即達3百枝以上，汽機車也有3百輛以上，還有無線電、防彈衣、防彈盾牌及各類子彈等裝備。

烏日分局表示，吃苦耐勞的劉福源警務佐以嚴謹踏實的精神貫徹執行裝備保養工作，在2017年至2021年警察局辦理警用裝備檢查評比列乙組第1名，使裝備器材保持良好堪用狀態，保障員警執勤時使用裝備的安全，達成最佳後盾的使命，今年更獲警政署核定當選台中市警察局後勤楷模。

烏日分局長尤啓南表示，「工欲善其事、必先利其器」，警用裝備的良窳攸關員警執勤的安全，感謝劉警務佐平日用心在各項警用裝備保養，讓裝備保持優良性能，才能確實保障員警執勤安全，能獲此殊榮，讓全體同仁都與有榮焉。

烏日分局警務佐劉福源，擔任後勤業務承辦人12年，保養槍枝、汽機車，警用裝備檢查評比屢獲第一名。（記者陳建志翻攝）

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