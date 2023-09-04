高雄公車擋風雨護被颱風吹倒女騎士 暖男駕駛長身分曝光

高雄公車擋風雨護海葵吹倒的女騎士，暖男駕駛長身分曝光是東南客運橘1駕駛長阮佳銘。（圖擷取自社會事新聞影音）

2023/09/04 13:45

〔記者黃良傑／高雄報導〕海葵強風吹襲高雄卻出現感人畫面，一名女騎士昨晚頂著強風，沿著前鎮區一心二路前進至復興路口，人車慘被狂風吹倒，車上物品也吹落一地，一輛公車停路口多等了一會兒，幫忙女騎士阻擋強風，讓她得以推起機車，牽移至路旁避免二度傷害，善舉影片曝光，交通局找到友善公車司機，原來是東南客運橘1的駕駛長阮佳銘。

據了解，駕駛長阮佳銘在海葵颱風來襲當晚，他無懼風雨出班載客，還主動技巧性幫被強風吹倒的女騎士擋風遮雨，兼顧值勤工作，相當難得，東南客運決定表揚，交通局也會表揚感謝駕駛長的善舉。

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公車駕駛長助人影片曝光，恰巧被附近大樓住戶拍下，網友一片讚揚，一名女騎士在昨晚海葵風雨肆虐下，沿著前鎮區一心二路踉蹌而行，最後還是被強風吹倒在道路中間，機車上的物品也被吹散車後，女騎士頂著強風大雨，往回緩慢撿拾，再爬回倒地的機車旁。

橘1公車剛好行經該路口，公車司機礙於出班時間，不方便下車協助，靈機一動，把車靠近機車和女騎士旁，幫她擋住強風，助她站起並牽起倒地機車，公車技巧性緩緩起步，也沒有擋到後方車輛，助女騎士順利推動機車，等她收拾殘局不受到二次傷害，公車才開離現場。

影片曝光，網友大讚司機太暖了，真的超好心、超智慧，交通局表示已向東南客運及阮駕駛長致意。

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