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首頁　>　社會

涉詐領交通部旅遊補助 寶得利董事長張竹煌夫妻遭起訴

寶得利國際董事長張竹煌。（資料照）

寶得利國際董事長張竹煌。（資料照）

2023/09/04 10:10

首次上稿 09:25
更新時間 10:10（新增：寶得利聲明）

〔記者錢利忠／台北報導〕有「中客一條龍」業者稱號的觀光類股寶得利國際公司，總裁張雅琍今年初才因涉炒作公司股價被台北地檢署諭令80萬元交保，該案仍在北檢偵辦中；張雅琍的父親、寶得利董事長張竹煌，另以旗下的中華情旅遊集團，涉嫌詐領交通部旅遊補助144萬4600元；台北地檢署今依詐欺、偽造文書等罪，起訴張竹煌、張妻陳瑞芳等5人，另建請法院沒收不法所得。

被起訴的5人分別為張竹煌、陳瑞芳、擔任中華情旅遊集團總監的張竹煌表弟潘仰斌、遊覽車部門經理趙寶平、處理集團文書業務的職員劉定瑀。

檢方查出，中華情旅遊集團經營中客一條龍旅遊業務，旗下擁有多家旅行社、遊覽車及飯店，旗下旅行社包括福安、韓灣、世通、平安等4家旅行社；遊覽車事業則有芳櫟通運、永佳遊覽車、寶福欣通運等3家公司；飯店則有位於台中市、高雄市的2家香富大飯店。

2020年間，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情造成國內觀光市場萎縮，交通部觀光局輔導旅行業者，推廣安心旅遊補助，旅行社如有成團，每團可向觀光局申請3萬至7萬元不等金額補助，每家旅行社最多可申請35團；未料，該計畫竟成為不肖業者詐領補助的平台。

觀光局查核補助款項時，發現專辦中客團的「中華情台灣行」為品牌的世通等等多家旅行社，於2020年間，因中客無法來台而轉接國內旅遊生意，涉嫌蒐集不實的旅客報團名單，以及拿不實的發票、收據，向觀光局詐領旅遊補助款項，總計造假27團，全案經觀光局稽核發現而移送檢調偵辦。

針對張竹煌夫婦旗下中華情旅遊集團所涉詐領政府補助一案，寶得利國際則曾對外澄清，指「某旅遊集團涉嫌向觀光局申請安心旅遊補助等新聞，非為本公司投資之公司，亦與本公司無關」。

張妻陳瑞芳。（資料照）

張妻陳瑞芳。（資料照）

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