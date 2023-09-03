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行人路權難兼顧？ 解決車流壅塞塗銷行穿線 外籍客遭轉彎計程車撞飛

外籍旅客穿越龜山區大同路，遭轉彎計程車撞飛受傷。（翻攝自臉書社團割蘿蔔外電譯站）

外籍旅客穿越龜山區大同路，遭轉彎計程車撞飛受傷。（翻攝自臉書社團割蘿蔔外電譯站）

2023/09/03 17:25

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山區大同、中和路口，原本劃設有4組行人穿越線，地方爭取解決車流壅塞問題，桃市府交通局8月間在大同路增設右轉車道，連帶塗銷大同路一端的行穿線，3日有外籍旅客在該路口過馬路，遭轉彎計程車撞飛受傷，交通局及當初爭取的議員孫韻璇挨批「犧牲弱勢用路人去成就車輛」；交通局表示，近日將再行檢討該路段規劃方式。

交通局表示，在大同路增設右轉中和路專用道，主要是要解決鄰近中興路一段左轉大同路車流壅塞問題，考量增設右轉專用道恐與行人交織發生事故，才會將大同路一端的行穿線塗銷，行人仍可改走另一端的行穿線。

不過，3日有3名外國旅客沿行穿線被塗銷的一端穿越大同路時，其中2人遭轉彎計程車撞傷，1人被撞到膝蓋導致頭部撞到引擎蓋彈飛當場濺血，事後他發文說，「今天成了受害行人」，很困惑為什麼該處沒有行穿線，還被開了一張妨害交通罰單，雖然可以說他也有錯，但還是覺得道路設計和標線變更的方式仍不夠清晰，且計程車司機應該要注意到他們在馬路中間。

為解決車流壅塞而塗銷行穿線引發網友議論，質疑「此舉是犧牲行人而成就了車輛」、「行穿線塗銷得也不完全」、「就算沒有斑馬線，計程車駕駛也要注意行人吧」，而當初爭取解決中興路一段左轉大同路壅塞問題、增設大同路右轉中和路專用道的議員孫韻璇臉書，更湧入大批網友留言；而記者實地到該路口觀察，大同路口一端的行穿線雖被塗銷，當地民眾仍習慣從該處穿越馬路。

實地到龜山區大同路、中和路口觀察，大同路口一端的行穿線雖被塗銷，當地民眾仍習慣從該處穿越馬路。 （記者鄭淑婷攝）

實地到龜山區大同路、中和路口觀察，大同路口一端的行穿線雖被塗銷，當地民眾仍習慣從該處穿越馬路。 （記者鄭淑婷攝）

實地到龜山區大同路、中和路口觀察，大同路口一端的行穿線雖被塗銷，當地民眾仍習慣從該處穿越馬路。 （記者鄭淑婷攝）

實地到龜山區大同路、中和路口觀察，大同路口一端的行穿線雖被塗銷，當地民眾仍習慣從該處穿越馬路。 （記者鄭淑婷攝）

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