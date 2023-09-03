男大生擁22萬抖音粉絲 上傳高鐵撩婦影片賺流量被判刑

台北地院。（資料照）

2023/09/03 16:22

〔記者王定傳／新北報導〕常拍攝搭訕路人、在抖音上擁有22萬粉絲的黃姓男大生，去年在高鐵車廂內以「我喜歡靠著妳」隨機搭訕一名婦人，並拍攝下過程，事後竟將婦人影片配上男子性交射精聲音後，上傳instragram及tiktok，甚至投稿「台灣達人秀」而被告，台北地院審理後依違反個資法，判處黃男5個月徒刑，併科1萬元罰金，犯罪工具iPhone 11手機宣告沒收。

檢警調查，黃男以「網路業配」為收入來源，為衝高個人IG及tiktok帳號點閱率，以獲取廠商青睞爭取「業配」，於去年3月6日上午10時許，在高鐵車廂內搭訕被害者，詢問對方「喜歡靠窗還是靠走道？」，婦人一時還沒反應過來，黃男就回說「我喜歡靠著妳」，以曖昧言語逗弄對方，錄下過程及被害者面部表情。

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檢警調查，同日稍晚，黃男將逗弄影片配上男子性交射精的聲音後，上傳至IG及tiktok，後來還把影片投稿「台灣達人秀」；被害者發現後氣憤提告。

檢方認為，黃男所為使被害者遭受網路霸凌，且他於警詢及偵查中矢口否認犯罪、狡飾犯行，犯後態度惡劣，非予重懲無以矯正其心態並防堵效尤，建請法院從重量處黃男7個月以上之刑。

審理時，黃男認罪，其辯護人替他求情希望減刑，但法官認為，黃男就讀傳媒相關科系，對自媒體經營及影音創作的倫理、分際，理應知之甚詳且自我約束；且能在尊重他人資訊自決權、隱私權及名譽前提下，兼顧幽默趣味的年輕創作者，亦所在多有，本案實無任何情非得已、足以引起一般人同情特殊事由可言。

法官審理認為，黃男未能謹守搞笑分寸，侵害被害者資訊自決權、隱私權及名譽，雖坦白認罪，但就賠償金額與被害者未能達成共識，無法和解或獲取被害者原諒，犯後態度普通，因此判處上述徒刑。

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