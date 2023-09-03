海巡署「巡護八號」公海遇緊急任務 今送病患返高雄港

巡護八號準備登檢慰勉我國遠洋作業漁船。（海巡署提供）

2023/09/03 15:03

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海巡署艦隊分署「巡護八號」執行今年第2航次「中西太平洋公海漁業巡護任務」，這次為期51天、總航程達8165浬（15112公里），不僅完成預訂任務，途中還搭救我國琉球籍漁船上的印尼漁工，今天順利返回高雄港。

今年第2航次「中西太平洋公海漁業巡護任務」於7月15日自高雄港啟航，巡護範圍涵蓋中西太平洋漁業委員會（WCPFC）公海海域及北太平洋漁業委員會（NPFC） 公海海域秋刀魚區，並由巡護八號人員偕同漁業署漁業檢查員，登檢慰勉我國遠洋作業漁船16艘、無線電及衛星電話慰問我國遠洋作業漁船7艘，展現守護漁權及漁民決心。

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此次任務航程中，「巡護八號」除達成公海巡護任務目標外，於8月30日夜間接獲通報，一艘位於鵝鑾鼻東南方884浬的我國琉球籍「富」字號漁船，有一名印尼籍漁工已持續2天有嘔吐、咳血等症狀，經漁業署漁船船員海上傷病狀態評量表及專業醫生評估後建議迅速就醫。海巡署立即指示艦隊分署調派線上巡護八號就近馳援救助，於當天夜間11時許成功接駁該名病患及1名隨船看護。

巡護八號同仁於接駁全程均落實防疫作為及確認兩名漁工體溫狀況正常，巡護八號於今天上午返抵高雄港碼頭，立即將漁工送醫接受治療，海巡署副署長許靜芝及艦隊分署副分署長吳金河親赴碼頭關懷漁工身體狀況，並對此次公海巡護與遠洋救助後送任務，給予高度的肯定與讚許。

艦隊分署表示，巡護八號這次除充分發揮遠距救援能量、慰勉我國遠洋漁船及了解漁船海上作業環境外，亦依中西太平洋漁業委員會規定檢查漁船有無違規捕魚或其他不法情事，藉此落實責任制漁業，確保公海漁業資源永續發展。

巡護八號船登檢慰勉我國遠洋作業漁船。（海巡署提供）

巡護八號接駁生病漁工。（海巡署提供）

安排印尼漁工病房安置及關切。（海巡署提供）

印尼漁工後送就醫。（海巡署提供）

巡護八號今天返回高雄港。（海巡署提供）

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