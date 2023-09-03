22警察狀告警政署 「要求派任巡官、9序列職」結果出爐

22警對警政署興訟，要求派任巡官或其他第9序列職務，台北高等行政法院裁定駁回指出，警察人員不具有請求派任的權利。（資料照）

2023/09/03 00:50

〔記者吳政峰／台北報導〕樂姓等22名員警參加警大警佐班訓練，期滿成績及格獲頒結業證書，卻因為職缺僧多粥少，遲遲無法派任巡官或其他第9序列職務。22警不滿，興訟要求警政署派任，但台北高等行政法院指出，警察人員不具有請求派任的權利，其訴不合法，日前裁定駁回。

內政部2018年實施「司法院釋字第760號案釋憲聲請人及99年以前三等（乙等）警察特考及格未具中央警察大學學歷之現職人員訓練計畫」，吸引許多警察參加警大警佐班第39期、第40期及第41期第4類訓練。

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其中22名員警興訟，主張期滿成績及格並獲頒結業證書，已於警大接受警佐教育訓練完竣，具備第九序列職務任用資格，要求警政署將他們分派巡官或相當於第九序列職務。

22警說，警大警佐班第4類人員、警大四年制學士班應屆畢業生、訓練計畫訂定的調訓順序及派補行為，造成通過考試年度在他們之後，且年資與實務經驗亦較他們不足之人，優先調訓及派任，獨厚警大畢業生，警政署雖稱會以一定比例派補警大警佐班4類警員，惟事實上警大警佐班第4類人員的派任人數遠少於其他類人員，顯怠於行政並違反平等原則。

警政署說，取得警正三階以上職務任用資格，須依訓練計畫第17點第2款規定依序候缺派補，另巡官等職缺有限，惟候缺派補者人數眾多，具巡官等職務任用資格者無法於結業時全數派補。

警政署指出，警佐班第4類並非經由其申請或提起行政訴訟辦理派任，而是由警政署基於用人權限行使辦理派補，若提告即須派任，將造成遵循現職人員訓練計畫依序候缺派補人員反遭受不利益，而客觀事實上，現有職缺無法將警佐班第4類訓練結業人員全數辦理派補。

台北高等行政法院認為，相關的警察人事法令，並未賦予警察人員有何請求警政署將他們分派巡官或相當於第九序列職務的公法上請求權，22警所提出的請求，非屬依法申請案件，卻仍提起課予義務訴訟，其訴亦不合法，且無從補正，應予駁回。可抗告。

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