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9/2 今彩539、雙贏彩頭獎均摃龜

9月2日今彩539、雙贏彩頭獎均摃龜。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

9月2日今彩539、雙贏彩頭獎均摃龜。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

2023/09/02 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月2日）開獎的第112000210期今彩539頭獎、第112000210期雙贏彩頭獎均摃龜。

第112000210期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、05、06、08、10、14、15、16、19、20」頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共106注中獎，每注可得500元；肆獎共1399注中獎，每注可得100元。

第112000210期今彩539中獎號碼為「11、15、22、25、34」，頭獎摃龜；貳獎共162注中獎，每注可得2萬元；參獎共6251注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4071注中獎，每注可得50元。

第112000210期39樂合彩中獎號碼為「11、15、22、25、34」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共224注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1091注中獎，每注可得1125元。

第112000210期3星彩中獎號碼為「467」，正彩共15注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000210期4星彩中獎號碼為「4405」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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