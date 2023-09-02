老角頭匯點數失財還被嗆約架 深夜率小弟等不到人才知遇詐團

各種詐騙手法。（記者劉慶侯翻攝）

2023/09/02 14:11

〔記者劉慶侯／台北報導〕江湖閱歷深的本省掛張姓老角頭，卻完全不諳社會詐騙事，以為網路搭訕到賣春正妹，興沖沖的到便利店購買點數匯出，結果當然被騙敗興，還被對方嗆是「竹聯的！」雙方約架；張男率大批小弟到場卻屢等不到對方，後來透過小弟探詢才知是被詐騙，氣的連聲訐譙七八字經。

己年逾60歲的張姓角頭大哥，長年混跡北市中山、大同區一帶，也曾經營過酒店等特種行業；他約5年前因案入獄，直到前年才獲出獄，算得上是本省掛資深角頭大哥。

請繼續往下閱讀...

張男是8月間透過手機交友軟體，被一名頂著辣妹圖像的網友搭訕，聊天中對方表示在做兼職援交，每次收費3000元，但說怕被警察取締，不能收現金，要他到附近的超商購買遊戲點數，再把序號傳給她。

張姓角頭認為合情理，依指示前往購買和回傳資料，不料對方收到後就開始推拖，一下說還在驗證、一下又說懷疑他是警察在釣魚，連番話術終於讓張男脾氣上升，破口訐譙。

沒想到，電話那端突然變成男子聲音，嗆聲「是竹聯幫的！」揚言再囉嗦就帶人過去要打斷他手腳，講起江湖事更讓張男火氣竄升，也是他的專業，當場約架輸贏。

張姓角頭大哥隨後電話一叩，3輛車10幾個小弟在三更半夜中迅速集結趕到，一夥人在中正區某便利超商店外氣勢滿滿的等待，但快一小時仍不見對方蹤影。

小弟們最後忍不住只得提問，在仔細詢問下，才知大哥原來是被詐騙集團騙了，還網路搜索出諸多新聞報導給大哥作一番「案例教導」，張男只得悻然離去，但留下滿地的笑話。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

要小心電話詐騙。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法