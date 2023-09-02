色司機摸腿問「如果我要硬上呢？」 女高中生嚇得跳車

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2023/09/02 11:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕林姓男子於2022年5月3日，臨時代班擔任中市某高中的學校專車司機，他卻伺機對睡過頭而忘記下車的高中女學生小芳，性騷擾說「現在社會一夜情很正常」、「如果我要硬上呢？」，還伸出鹹豬手摸小芳的腿部，嚇得小芳趕緊跳車，台中地院審理時，林男全盤否認，法官認為兩人不相識，小芳無誣陷的必要，依成年人故意對少年犯性騷擾罪判刑3月，可易科罰金約9萬元。

判決書指出，林男上訴時間代班駕駛校車，學生已陸續下車，僅小芳（化名）睡過頭未下車，林男便提議由他騎乘機車載小芳回家，不料，當天晚間7時許，在路途上，他意圖性騷擾說「有無跟男朋友性行為」、「現在社會一夜情很正常」、「如果我要硬上呢」等語，並伺機伸手摸小芳左腿。

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小芳趁車速降低時跳車，之後向導師告知此事，由導師報警，林男矢口否認有任何性騷擾犯行。

台中地院審理時，包括導師等證人都作證說，小芳事後反應被林男性騷擾，校方也因此進行性騷擾事件性平會調查，法官認為這些旁證，都能佐證小芳指控的可信度，小芳與林男互不認識，且無仇恨、金錢或感情糾紛，小芳無虛構攸關自身名節之事而誣陷的必要，依成年人故意對少年犯性騷擾罪判刑3月，可易科罰金約9萬元，依成年人故意對少年犯性騷擾罪判刑3月，可易科罰金與上訴。

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