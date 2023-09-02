逆子呼老媽巴掌 法官認「輕輕打」判無罪

蔡姓男子呼老母巴掌，法官判無罪。（記者黃佳琳翻攝）

2023/09/02 09:10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蔡姓老婦人控訴兒子呼她巴掌，導致左臉紅腫受傷，檢方偵結後依傷害尊親屬罪起訴，但法官勘驗衝突影片，發現蔡男只有「輕輕打」媽媽一巴掌，認為老婦的傷勢不是兒子造成，判蔡男無罪。

判決指出，去年11月7月1日中午11點多，蔡姓老婦人和兒子起衝突，事後老婦跑去醫院驗傷，指控兒子呼她巴掌造成臉部紅腫，檢方傳喚蔡男到案說時，蔡坦承有動手打媽媽，偵結後依傷害尊親屬罪起訴。

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高雄地院審理時，蔡稱自己雖然有動手打媽媽一巴掌，但力道很小，不可能受傷，法官調閱蔡婦的就醫診斷紀錄，得知蔡母左臉有2×5公分挫傷，且根據目擊證人提供的影片，確實有看到蔡男動手的畫面。

不過，法官發現，蔡家母子發生衝突的時間為中午11點，蔡母去醫院驗傷的時間為當天下午3點，距離案發時間已4小時，而蔡母臉上的紅腫仍未退去，可見被打的力道應該很大，但檢視母子衝突影片卻發現，蔡男打媽媽時，是以右手靠近媽媽左邊臉頰後拍打，不是高舉右手後揮下拍打媽媽的左臉頰，也沒有看到蔡母頭部因此晃動，可見蔡男拍打力道應該不大。

因此，法官認為，蔡母臉部的傷勢難以證明是兒子所為，加上沒有其他證據證明兒子有攻擊行為造成母親受傷，因此基於無罪推定原則，判蔡男無罪，可上訴。

法官認為蔡母臉上的傷勢跟兒子無關。（記者黃佳琳翻攝）

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