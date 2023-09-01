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南警這人事惹議！廖宗山霸氣回應：以後也這樣升 誰來講都沒用

台南市警察局長廖宗山。（資料照）

台南市警察局長廖宗山。（資料照）

2023/09/01 23:51

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補足督察、副分局長職缺 台南市警局9中高階警官人事異動

〔記者王捷／台南報導〕台南市警察局新一波人事異動，2線4星警五分局副分局長陳柏宇廣受討論，因為他當婦幼隊長不到半年，就直升重要警職，部分警官覺得不公平。警察局長廖宗山說，當時婦幼隊有警紀狀況，誰都不想去，只有陳柏宇很阿莎力去安定軍心，有好缺不給他怎麼公平？挺我就會挺回去，未來也是這樣調整人事，找誰來講都沒用。

今年3月，市警婦幼隊發生警紀事件，剛升官3個月的隊長被拔官，隊上一團混亂，廖宗山說，那時候婦幼隊急需安定軍心，2線4星的警官都沒人要去，他拜託在交大當副大隊長的陳柏宇，陳柏宇沒有談條件、沒有第二句話，就答應他去婦幼隊當隊長，直到過了半年婦幼隊重回正軌。

對部分警官反映不公平一事，廖宗山說，沒有公平不公平，「陳柏宇挺我，我就會挺回去」，這次人事異動，有警官又找地方仕紳要喬位置，他排除萬難也要堅持，要把好缺留給陳柏宇，以後的人事也是一樣，不要以為找人來講就有用，他會留給有表現的部屬。

陳柏宇升任警五分局的副分局長，婦幼隊目前由副隊長陳佩鈴代理。被問到婦幼隊主官條件，廖宗山說，婦幼隊跟少年隊不是重要警職，在部分警官眼裡是「屎缺」，覺得會去那邊沒前途，但政府很重視少年與婦幼問題，他也認為應該要專才專用，不一定是要派積分第一名的警官，不然第一名的警官去不喜歡去的單位也不開心。

今年還成立少年輔導委員會，強調行政先行，可見政府重視的程度，廖宗山認為，警界也需要改變，把兩個單位整合，比造交大、保大列重要警職。

陳柏宇是警大651期國境系畢業，在警六分局任職12年，曾任保民、防治與交通組長，升任2線4星後調交大副大隊長、婦幼隊長，這個月升任警五分局副分局長。（警方提供）

陳柏宇是警大651期國境系畢業，在警六分局任職12年，曾任保民、防治與交通組長，升任2線4星後調交大副大隊長、婦幼隊長，這個月升任警五分局副分局長。（警方提供）

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