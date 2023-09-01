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基隆七堵公寓火警竄煙 警抱出7旬中風翁

七堵區崇智街一棟5層樓公寓昨晚8點半發生火警，火場濃煙密布，且發生煙囪效應，濃煙不斷沿樓梯間往樓上竄，基隆市警三分局七堵派出所警員林詠綸立即衝上2樓，抱起中風多年蜷縮在床上的7旬老翁，逃出火場。（記者林嘉東翻攝）

七堵區崇智街一棟5層樓公寓昨晚8點半發生火警，火場濃煙密布，且發生煙囪效應，濃煙不斷沿樓梯間往樓上竄，基隆市警三分局七堵派出所警員林詠綸立即衝上2樓，抱起中風多年蜷縮在床上的7旬老翁，逃出火場。（記者林嘉東翻攝）

2023/09/01 16:49

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市七堵民宅昨晚發生火警，1名7旬中風老翁受困在臥榻上，動彈不得；派出所警員冒險衝入火場，以公主抱救出7旬翁；老翁獲救後驚魂未定直說：「太恐怖了！」幸運撿回一命。

基隆市警三分局七堵派出所昨晚8時37分許接獲報案，派出所後方不到400公尺處，七堵區崇智街一棟5層樓公寓發生火警。

所長徐永煌得知後，帶著員警朱富民、王韋勛、林詠綸趕赴到場，現場濃煙密布，且發生煙囪效應，濃煙不斷沿樓梯間往樓上竄。

徐永煌眼見消防隊員還未到，要求同仁挨家挨戶叫樓上住戶趕緊下樓逃生，也在火場疏散附近住戶的永平里長黃朝家大喊：「2樓還有名身障老翁！」

警員林詠綸立即衝上2樓，一把抱起中風多年蜷縮在床上的7旬老翁，以公主抱之姿將老翁抱到樓下，老翁獲救後驚魂未定直說：「太恐怖了」、「太恐怖了」。

基隆市七堵消防分隊隨後趕抵，迅速將火勢撲滅，起火點是位於1樓住戶倉庫內的電動機車；屋主大嘆，兒子的電動機車沒電，把從網路購得的中國電池放在機車上充電，想不到引發火警，還好火勢迅速撲滅，未有人員受傷。

所長徐永煌呼籲，天氣炎熱，電器、電池不明原因起火燃燒時有所聞，民眾切勿購買來路不明的電池，平時應注意電池有無老舊或膨脹，才能降低火災發生機率，維護居家安全。

七堵區崇智街一棟5層樓公寓發生火警，基隆市消防局七堵消防分隊迅速將火勢撲滅，起火點是位於一樓住戶倉庫間的電動機車。（記者林嘉東翻攝）

七堵區崇智街一棟5層樓公寓發生火警，基隆市消防局七堵消防分隊迅速將火勢撲滅，起火點是位於一樓住戶倉庫間的電動機車。（記者林嘉東翻攝）

七堵區崇智街一棟5層樓公寓發生火警，基隆市消防局七堵消防分隊，迅速將火勢撲滅，起火點是位於一樓住戶倉庫間的電動機車。（記者林嘉東翻攝）

七堵區崇智街一棟5層樓公寓發生火警，基隆市消防局七堵消防分隊，迅速將火勢撲滅，起火點是位於一樓住戶倉庫間的電動機車。（記者林嘉東翻攝）

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