8/31 威力彩、雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜

8月31日開獎的第112000208期今彩539、第112000070期威力彩、第112000208期雙贏彩頭獎均摃龜。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

2023/08/31 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月31日）開獎的第112000208期今彩539頭獎、第112000070期威力彩、第112000208期雙贏彩頭獎均摃龜。

第112000070期威力彩中獎號碼為「第一區：04、22、23、27、30、34」，第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎5注中獎，每注可得15萬元；肆獎54注中獎，每注可得2萬元；伍獎427注中獎，每注可得4000元；陸獎2404注中獎，每注可得800元；柒獎5454注中獎，每注可得400元；捌獎3萬1778注中獎，每注可得200元；玖獎3萬3301注中獎，每注可得100元；普獎7萬3833注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第112000070期38樂合彩中獎號碼為「04、22、23、27、30、34」，五合摃龜；四合3注中獎，每注可得6萬7500元；三合71注中獎，每注可得5750元；二合1530注中獎，每注可得750元。

第112000208期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、05、13、16、17、18、19、20、23、24」，頭獎摃龜；貳獎4注中獎，每注可得10萬元；參獎96注中獎，每注可得500元；肆獎1095注中獎，每注可得100元。

第112000208期今彩539中獎號碼為「11、14、19、30、39」，頭獎摃龜；貳獎181注中獎，每注可得2萬元；參獎6459注中獎，每注可得300元；肆獎7萬423注中獎，每注可得50元。

第112000208期39樂合彩中獎號碼為「11、14、19、30、39」，四合2注中獎，可得21萬2500元；三合220注中獎，每注可得1萬1250元；二合9927注中獎，每注可得1125元。

第112000208期3星彩中獎號碼為「727」，正彩31注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000208期4星彩中獎號碼為「1161」，正彩13注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法