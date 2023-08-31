賣假古董歛財又吸金 謊稱可在美國上市判囚

「天暢國際藝術公司」展假古文物卸投資人心防，推銷美國未上市股票詐騙，吸金上億。（資料照，記者黃良傑翻攝）

2023/08/31 21:21

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市頗有名氣書法家方瑞豐與友人林茂唐、陳麗卿夫婦等人，成立天暢國際藝術公司，涉嫌販售假古董行騙，及辦古物展覽吸金，被高等法院高雄分院依詐欺取財等罪，判處有期徒刑5年10月至10年半不等。

判決書指出，2011年間，方瑞豐和林茂唐夫婦明知方手上收藏古董為贗品，涉嫌共謀從事古文物證券化吸金，並由林姓夫婦向張姓男子遊說，指方男對古董內行，擁有許多古文物，其等即將在美國成立方美克斯公司，2年內即可上市，屆時獲利可期。

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方男則以其友人要出售「銅胎鎏金掐絲琺瑯12生肖座像」古文物為由，邀約張出資3200萬元購入，張誤認該文物及方男所持有的其他文物確為真品，同意投資方美克公司。

林等人隨後前往美國辦妥公司登記後，返台開設天暢國際藝術公司，方男與林男分別擔任董事長與總經理，並在國內辦古物展覽，涉嫌吸金上億元，卻於2015年8月停業，投資人始發覺受騙，檢調接獲報案調查，初估受害民眾近千人，詐騙金額高達2億元，林等人落網後，均否認犯行。

高雄地院判處林和陳婦分別有期徒刑10年和8年，方則處徒刑9年，林等人不服上訴，高雄高分院認為林、陳婦均為累犯，依詐欺取財、違反證交法等罪，分處10年半和8年半，方則因部分犯行未參與，從輕改判5年10月，仍可上訴。

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