羅淑蕾控「誰摔死了李新」影片不實 盛竹如、郭新政改判有罪

前立委羅淑蕾控告媒體人盛竹如、李新的前女友郭新政涉加重誹謗罪，一審均判無罪，高院今改判2人有罪。（資料照）

2023/08/31 12:48

〔記者楊國文／台北報導〕已故台北市議員李新的前女友郭新政，被控找盛竹如拍攝一系列「誰摔死了李新」影片，影射前立委羅淑蕾介入珠寶交易。羅認為其中6集對她指控不實，且郭去年10月還在臉書指她「吹狗蕾」，分3案自訴郭新政、盛竹如涉加重誹謗等罪，台北地院判郭、盛均無罪；上訴後，高等法院今改判2人均有罪，郭女涉加重誹謗罪判刑4月、得易科罰金12萬元，另涉公然侮辱罪判罰金8千元，盛竹如涉加重誹謗罪判拘役50天，可易科罰金5萬元。

羅淑蕾主張，郭新政成立「誰摔死了李新」臉書粉絲專頁，並製作影片搭配資深媒體人盛竹如的旁白，影射她對李新政治迫害，導致墜樓，另影片也指她結合黑道，並策畫珠寶少東沈家民對郭提告等，均已損害她的名譽，提起自訴。

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但郭新政否認誹謗，她強調，製作影片是為了「揭弊除陋」，而台灣是民主社會具言論自由，她說的均是可受公評之事，並未惡意誹謗。

盛竹如同樣否認指控，他解釋，受郭新政之邀擔任「誰摔死了李新」系列影片旁白，郭除了提供影片台詞、播報文稿外，也提供具體事證供查證，而身為立委的羅淑蕾，以立委身分介入蕓賞珠寶事件，屬可受公評之事，故他在影片中的一言一語是在實現公平正義，屬善意評論。

羅淑蕾不服一審判決，上訴高等法院。高院今撤銷郭新政、盛竹如均無罪的判決，改判郭女涉加重誹謗罪判刑4月、得易科罰金12萬元，另涉公然侮辱罪判罰金8千元，如易服勞役，以1千元折算1日；盛竹如涉加重誹謗罪，判拘役50天，可易科罰金5萬元。可上訴。

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