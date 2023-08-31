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彰縣住家裝火災警報器高達99％ 1~7月15戶火災靠它解危

彰化市公園路住家火災，靠住宅火災警報器成功示警，災情迅速化解。（消防局提供）

彰化市公園路住家火災，靠住宅火災警報器成功示警，災情迅速化解。（消防局提供）

2023/08/31 10:09

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣消防局全面開放縣民住家安裝火災警報器，獲得縣民熱烈回響，3年來縣民申請住警器補助安裝率從原本僅57%，躍升到今年高達99%，統計今年1至7月，全縣有15個家庭就因為有安裝住宅火災警報器，得以在火勢尚未擴大前提前應變，將損害降到最低，成功化解祝融危機。

消防局從2018年起優先針對弱勢族群（中低收入戶、獨居長者、身心障礙者）、高危險群場所（鐵皮屋、30年以上老舊建物、木造建物、狹小巷弄建物、住宅式宮廟、資源回收用途住宅、居家曾發生火災事故者）推廣設置住警器，至2020年為止，上述場所設置率都已達100%。

消防局統計全縣應設置住警器住宅戶數為26萬573戶，全縣26鄉鎮市住警器總設置率逐年上升，從一開始僅有32.23%，提升至僅57%、74.66%，為進一步提升，消防局還將住警器推廣擴大實施。凡透天厝、非設有火警自動警報設備的5樓以下住宅（公寓），只要沒有申請過住警器的民眾，每一戶都可以申請1組。

住警器推廣以來，2018年住宅火災中因住警器發揮功能，成功滅火遏止災情擴大的案件有7件，2019年有9件，2020年提升為20件，2021年更高達64件，今年1至7月，全縣有15個家庭也因為有安裝住宅火災警報器，得以在火勢尚未擴大前提前應變，將損害降到最低，成功化解祝融危機。

縣長王惠美表示，彰化縣不到3年的時間，縣民申請住警器補助安裝率從57%躍升至99%，強化彰化縣住宅防火安全。消防局災指出，住宅火災往往又快又急，救援分秒必爭，住警器就扮演很重要的角色；期望能藉由全縣每一戶都補助1組住警器，帶動家戶主動增設住警器數量，有效降低火災發生時的危害。

消防局也鼓勵民眾，家中每個通道及居室空間皆應裝設住警器，若家中有額外需求設置住警器，民眾都可以至各大網路及賣場通路主動添購，以補強居家防火安全網。

彰化市公園路住家火災，靠住宅火災警報器成功示警，災情迅速化解。（消防局提供）

彰化市公園路住家火災，靠住宅火災警報器成功示警，災情迅速化解。（消防局提供）

埔鹽鄉好金路民宅火災現場，所幸住戶有安裝住宅火災警報器而逃過一劫。（消防局提供）

埔鹽鄉好金路民宅火災現場，所幸住戶有安裝住宅火災警報器而逃過一劫。（消防局提供）

大城鄉中正路民宅現場燃燒情形，所幸屋主安裝住宅火災警報器化解危機。（消防局提供）

大城鄉中正路民宅現場燃燒情形，所幸屋主安裝住宅火災警報器化解危機。（消防局提供）

大城鄉中正路民宅現場燃燒情形，所幸屋主安裝住宅火災警報器化解危機。（消防局提供）

大城鄉中正路民宅現場燃燒情形，所幸屋主安裝住宅火災警報器化解危機。（消防局提供）

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