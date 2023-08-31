涉盜用雲門舞集圖像 Prestige品雜誌被起訴違反著作權法

雲門舞集去年曾發聲明稿，指遭酒商進行品牌連結誤導大眾。（翻攝自雲門舞集官網）

2023/08/31 08:56

〔記者錢利忠／台北報導〕被國際媒體譽為亞洲第一當代舞團的雲門舞集，去年發現酒商「皇家禮炮ROYAL SALUTE」的廣告，擅自使用雲門舞集經典作品舞作《十三聲》圖像，因此提告；台北地檢署查出，該廣告圖檔來源為Prestige品雜誌張姓主編擅自從網路下載，依違反著作權法起訴品雜誌所屬法人雅逸文化公司、身兼品雜誌總編輯的雅逸陳姓負責人及張姓主編。

檢方調查，雅逸文化受港商委託，製作「皇家禮炮ROYAL SALUTE 23年調和威士忌」廣告，去年1月，張男未經雲門舞集授權，涉嫌擅自從網路下載雲門舞集的舞作《十三聲》圖像，提供給港商放入廣告播放，引來雲門舞集抗議。

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去年1月20日，雲門舞集發布的聲明稿內容提及，媒體及社群平台上，出現酒商「皇家禮炮ROYAL SALUTE」與《Prestige Taiwan》、《The Value》、《非池中藝術網》與《Vintage富豪人生》等港台4家媒體所合作之文稿，擅自以雲門舞集國際事蹟及舞作《十三聲》的創作概念與舞作圖像，未經雲門舞集及所使用的圖像著作權人劉振祥授權，進行皇家禮炮的商品推廣，誤導社會大眾雲門舞集與皇家禮炮品牌連結，已嚴重損害雲門舞集形象。

雲門舞集發聲明稿之後，隔日21日傍晚，《Prestige》也發聲明致歉，提及「對於雲門舞集提出本雜誌及其他四個單位，共同介紹台灣之美和文化經典的企畫文章，未有獲得授權一事說明。本文為各單位集思合作，將幾項演繹台灣精緻文化的事業合併在一起露出，未有各為彼此代言的文字，並沒有惡意使用的意圖。本次企畫報導案，由《Prestige》負責執行，品牌端僅接受到已有相關合作進行，如有各方溝通上問題，導致各品牌受到影響，在此致歉。」

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