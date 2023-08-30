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越籍移工高雄砍死同鄉女友 躲橋下2天落網

越籍移工持刀砍殺女友，躲橋下平台2天，警方今天下午搜索逮人。（讀者提供）

越籍移工持刀砍殺女友，躲橋下平台2天，警方今天下午搜索逮人。（讀者提供）

2023/08/30 17:10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕越南籍阮姓移工不滿同鄉女友經常與友人出去玩，前晚與女友投宿高雄鳳山1間旅社，雙方於旅社門口發生爭執，阮男一時氣憤持預藏水果刀猛刺阮女，造成阮女身中4刀傷重不治身亡，警方連日來調閱監視器畫面，掌握阮男逃亡行蹤，進行地毯式搜索，今天下午於鳳山區博愛橋下管路平台，逮獲阮男蜷縮角落，已經挨餓近2天，目前警方偵訊中。

警方調查，嫌疑人越南籍阮姓移工（26歲）與同鄉阮姓女友（22歲），分別於屏東及高雄工作，他近來不滿同鄉阮姓女友經常晚上跟朋友出去玩，打好幾次電話也不接，多次溝通也未改善。

前幾天有人目睹阮男休假來找阮女，2人於阮女宿舍外發生爭吵，2人28日晚間9時許，準備投宿鳳山區1間旅社，雙方又於旅社門口發生爭吵。

阮男落網供稱，當天又為相同事情吵架，他一時氣憤難平、情緒失控，才會持水果刀殺人，造成阮女送醫搶救仍傷重不治。

警方調查，阮男持預藏水果刀，朝阮女胸口猛刺2刀，又持水果刀劃傷阮女臉部，過程中阮女以手臂奮力抵抗，造成手臂也被水果刀劃傷，檢警相驗認定阮女身中4刀，胸口二刀深及肺臟成為致命傷，將擇期解剖複驗。

阮男行凶後倉皇逃命，連機車也來不及騎走，快步跑離現場，於旅社附近丟棄水果刀，一路徒步逃竄，警方全力追緝阮男。

警方連日來調閱監視器畫面，掌握阮男逃亡方向，進行地毯式搜索，今天下午於鳳山區博愛橋下管路平台，查獲阮男捲縮角落，已經挨餓2天，目前警方偵訊中。

警方獲報於旅社採證。（資料照，記者陳文嬋攝）

警方獲報於旅社採證。（資料照，記者陳文嬋攝）

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