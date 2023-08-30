行政執行署6主管交接 蔡清祥︰加強執行滯欠大戶

「法務部行政執行署高階主管及各分署分署長聯合交接暨宣誓典禮」於今（30）日上午10時整假法務部5樓大禮堂舉行，由法務部蔡部長清祥親自監交及監誓。（記者吳政峰攝）

2023/08/30 16:24

〔記者吳政峰／台北報導〕「法務部行政執行署高階主管及各分署分署長聯合交接暨宣誓典禮」30日上午10時整在法務部5樓大禮堂舉行，由部長蔡清祥親自監交及監誓。蔡期許同仁秉持「公義與關懷」核心價值，加強執行滯欠大戶。

蔡清祥籲請各位高階主管及分署長建立正確觀念，保持積極、勇於承擔、以身作則的態度，帶著果斷的決心，找出問題並解決，秉持「公義與關懷」核心價值，加強執行滯欠大戶，善用分期繳納的執行措施及活用其他機關與社會資源，公私協力，與面臨困難的民眾共同度過難關，提升執行效率及服務品質，重視外界看法、回應各界要求。

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蔡清祥肯定行政執行署成立至今近23年，徵起金額已突破6400億餘元，績效卓著，是署長、各分署長及同仁共同努力的結果。他盼各位高階主管及分署長，勇於承擔責任、以身作則，建立正確觀念，不只看統計數字，而是運用各種方法，使民眾瞭解遵守法律的重要性，秉持「公義與關懷」核心價值，加強執行滯欠大戶，善用分期繳納的執行措施及活用其他機關與社會資源。

蔡清祥表示，各主管應持續以創新思維與妥適應對作法，帶領同仁提升執行效率及服務品質，重視外界看法、回應各界要求，達成讓國人有感之施政目標。

署長黃玉垣提出行政執行的五大面向，一、落實科技化法務部政策，導入AI數位治理提升核心業務量能，例如︰建置金融帳戶餘額查詢系統，可大量節省執行人力及物力，將資源集中於滯欠大戶追繳作業。二、強化機關跨域橫向聯繫，介接既有資源增進執行效能，例如將三段式條碼列印於傳繳通知，三、貫徹國家當前重大政策-主動專案執行回應社會脈動，例如積極執行酒駕、不禮讓行人之交通違規罰鍰。四、辦理相關囑託裁罰案件，例如配合檢察機關偵查中扣押物品之變價。五、主動關懷弱勢。

本次典禮計有1位新任高階主管及6位新任分署長進行交接暨宣誓。新任高階主管部分，原任台北分署分署長葉自強接任副署長。新任（調任）分署長30日履新的6位分別為:楊秀琴接任台北分署分署長、黃立維檢察官接任新北分署分署長、吳祚延接任台中分署分署長、張雍制接任台南分署分署長、楊碧瑛接任高雄分署分署長、柯怡如檢察官接任屏東分署。

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