新北老慣竊台中「幹票大的」 被捕交保後狼狽找警借車資

警方包抄當場逮捕唐嫌。（警方提供）

2023/08/30 17:27

〔記者許國楨／台中報導〕新北市唐姓老慣竊日前搭火車到台中，鎖定東協廣場大量外籍移工準備「幹票大的」，連續扒竊4人得手兩萬多元，警方獲報過濾路口監視器追查，發現他在同路口斑馬線上不斷來回穿梭鎖定，經趕往圍捕到案移送法辦，沒想到他交保後因身無分文，又走回警所借川資（返鄉車資補助），令人傻眼。

台中市第一分局繼中派出所上週六陸續接獲4名外籍移工報案，表示在台中火車站前東協廣場附近逛街時，遭到扒手下手行竊財物，經統計，4人損失金額共兩萬多元，所長蔡明松研判應是慣竊鎖定移工犯案，立即組成專案小組過濾路口監視器，果然發現一名頭戴鴨舌帽、穿黑衣男子，在台灣大道路口人行道混在人群中不斷穿梭，伺機犯案。

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警方認為男子相當可疑，立刻派遣大量警力前往攔查，果真發現他還在現場找尋下手目標，順勢包抄當場逮捕，警方查出男子是住新北市的60歲唐姓慣竊，當天專程搭火車南下台中，想要「幹一票大的」，認為東協廣場的移工多且不會報案，才會下手行竊，得手後除現金外，其餘皮夾或錢包則丟棄在小巷水溝內。

蔡所長隨即率員前往該處，並借用鄰近店家鐵橇、鐵鎚等工具撬開水溝蓋，趴在地上「挖呀挖」努力挖出數個皮夾、證件等贓證物，訊後全案依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦，沒想到原想大賺一筆的唐嫌獲交保後，因沒錢坐車，又走路來繼中所請求協助借川資，由警方開返鄉乘車換票證，讓他得以去火車站換車票，狼狽回新北。

員警撬開水溝蓋，蹲跪在路邊挖出唐嫌丟棄的贓物。（警方提供）

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