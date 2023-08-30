為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

新北老慣竊台中「幹票大的」 被捕交保後狼狽找警借車資

警方包抄當場逮捕唐嫌。（警方提供）

警方包抄當場逮捕唐嫌。（警方提供）

2023/08/30 17:27

〔記者許國楨／台中報導〕新北市唐姓老慣竊日前搭火車到台中，鎖定東協廣場大量外籍移工準備「幹票大的」，連續扒竊4人得手兩萬多元，警方獲報過濾路口監視器追查，發現他在同路口斑馬線上不斷來回穿梭鎖定，經趕往圍捕到案移送法辦，沒想到他交保後因身無分文，又走回警所借川資（返鄉車資補助），令人傻眼。

台中市第一分局繼中派出所上週六陸續接獲4名外籍移工報案，表示在台中火車站前東協廣場附近逛街時，遭到扒手下手行竊財物，經統計，4人損失金額共兩萬多元，所長蔡明松研判應是慣竊鎖定移工犯案，立即組成專案小組過濾路口監視器，果然發現一名頭戴鴨舌帽、穿黑衣男子，在台灣大道路口人行道混在人群中不斷穿梭，伺機犯案。

警方認為男子相當可疑，立刻派遣大量警力前往攔查，果真發現他還在現場找尋下手目標，順勢包抄當場逮捕，警方查出男子是住新北市的60歲唐姓慣竊，當天專程搭火車南下台中，想要「幹一票大的」，認為東協廣場的移工多且不會報案，才會下手行竊，得手後除現金外，其餘皮夾或錢包則丟棄在小巷水溝內。

蔡所長隨即率員前往該處，並借用鄰近店家鐵橇、鐵鎚等工具撬開水溝蓋，趴在地上「挖呀挖」努力挖出數個皮夾、證件等贓證物，訊後全案依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦，沒想到原想大賺一筆的唐嫌獲交保後，因沒錢坐車，又走路來繼中所請求協助借川資，由警方開返鄉乘車換票證，讓他得以去火車站換車票，狼狽回新北。

員警撬開水溝蓋，蹲跪在路邊挖出唐嫌丟棄的贓物。（警方提供）

員警撬開水溝蓋，蹲跪在路邊挖出唐嫌丟棄的贓物。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
慣竊逃進潮州「摸乳巷」 遭機車堵住被活逮
2023/08/26 13:12

慣竊逃進潮州「摸乳巷」 遭機車堵住被活逮
慣竊專挑氣窗沒鎖民宅下手 贓款花完外出工作被活逮
2023/08/17 21:45

慣竊專挑氣窗沒鎖民宅下手 贓款花完外出工作被活逮

謝京穎靠一招10天甩油6公斤！
釣客注意！ 高雄港二港口北堤淪竊盜區 慣竊半年偷4次
2023/08/10 16:38

釣客注意！ 高雄港二港口北堤淪竊盜區 慣竊半年偷4次
金山竊賊連續犯案 警逮「老面孔」送辦法官裁定羈押
2023/06/19 17:54

金山竊賊連續犯案 警逮「老面孔」送辦法官裁定羈押

PP石墨烯超級品牌週 激殺超低優惠！
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播