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廢棄四合院竟藏罕見MP9衝鋒槍 中警逮2人起出4槍187顆子彈

其中還包括1把罕見的MP9衝鋒槍。（警方提供）

其中還包括1把罕見的MP9衝鋒槍。（警方提供）

2023/08/30 13:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第二分局先前查獲一名男子持有槍械，經溯源赫然查出，兩名工人竟是槍枝上手，布線展開偵蒐，近日見時機成熟，行動將2人拘提到案，並在其中1人雲林老家附近廢棄四合院草叢，查獲4把長短槍、187發子彈，當中還包括一把罕見的MP9衝鋒槍，訊後依槍砲罪嫌送辦。

第二分局偵查隊長卓家興今天表示，該分局在今年6月間查獲28歲許姓男子持有兩把改造手槍，經溯源追查發現，擔任工人的李姓（38歲）、許姓男子（20歲）是槍枝上手，隨即報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦，本月24日見時機成熟，持拘票、搜索票循線帶回李、許2人，但當時查無槍械。

經警方隔離偵訊突破心房，查出大批槍械藏放在李嫌雲林老家附近一處廢棄四合院草叢內，趕往查緝，順利在草叢內發現黑色背包與手提袋，裡面裝有MP9衝鋒槍1支、仿貝瑞塔手槍1支、仿金牛座JP915手槍1支、掌心雷手槍1支、長槍子彈30顆、短槍子彈157顆、槍枝零組件1批、手機1支等證物。

卓指出，平凡無奇雜草叢猶如活脫脫軍火庫，其中所查扣的罕見MP9衝鋒槍，為瑞士生產戰術型微型衝鋒槍，可藏匿性、機動性、準確性均有較高評價，訊後全案依槍砲罪嫌移送台中地檢署偵辦，並繼續追查這批槍彈來源。

第二分局表示，明年初中央選舉將至，為先期淨化選前治安，除落實勤業務推動及各項治安重點工作，置重點於防制幫派組合介入選舉、嚴密查緝各式非法槍彈、儘速偵破重大刑案，確保選前治安平穩為首要任務。

另民眾若有相關持有或製造槍械情資，歡迎盡速與警察機關、司法調查單位舉報，順利查緝後不僅能領取檢舉獎金，也能遏止黑槍流入市面，維護市民安全及社會治安平穩。

警方起出4把長短槍、187發子彈。（警方提供）

警方起出4把長短槍、187發子彈。（警方提供）

警方將李姓、許姓男子移送法辦。（警方提供）

警方將李姓、許姓男子移送法辦。（警方提供）

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