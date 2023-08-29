救護車闖紅燈撞死綠燈通行騎士 心臟病患轉車平安送抵高雄長庚

救護車鳴笛闖紅燈卻撞擊綠燈通行騎士。（警方提供）

2023/08/29 20:27

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救護車載病患鳴笛行駛屏東戰備道與機車相撞 騎士噴飛不治

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東戰備道今天驚傳驚悚車禍，1輛救護車往北行經東角路口時，撞上1輛機車，騎士當場失去生命跡象，而救護車上還有1名急待轉院的病患，救護車公司趕緊召來他車支援，於下午平安送抵高雄長庚。

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這起車禍發生在約12點39分左右，由32歲的鍾姓男子所駕駛的救護車載送1名心臟病患欲從枋寮送往高雄長庚，但在沿台1線戰備道往北行經東角路口時，撞擊當時由西往東的66歲章姓老翁，老翁當場噴飛10餘公尺且失去生命跡象，鍾男和隨車人員見狀，報警及報請救護車支援後趕緊下車急救。

章翁雖經送醫仍不治死亡，章翁右腿腿部整個彎曲變形，顯見撞擊力道強大，據悉，由於該病患原先住於枋寮某醫院加護病房，在家屬要求下轉院高雄長庚，鍾男為轉院的救護車駕駛，沿路鳴笛向北行駛，行經該路口時，因屬紅燈，因此外切至機慢車道行駛並往前，而當時時相為綠燈的章翁由西往東通行，卻於快要通過路口處時遭撞。

鍾男和隨車人員見狀，立刻下車進行急救，並同步報警、報請消防局救護車及通報公司支援，隨後佳冬消防分隊抵達接手救護，將章翁送往枋寮醫院急救，該公司的救護車亦到場接手轉院行程，據了解，該名病患於下午已平安送抵高雄長庚急診室。

警方呼籲，駕駛人行經路口時，應隨時注意車前狀況並減速慢行，如聞有消防車、救護車、警備車等警號時，務必注意優先禮讓，才能保障自身及其他用路人安全，避免意外事故發生，由於案件較為特殊，全案已以過失致死罪嫌移請檢方調查，若起訴將待法院判決。

救護車鳴笛闖紅燈卻撞擊綠燈通行騎士。（警方提供）

救護車鳴笛闖紅燈卻撞擊綠燈通行騎士。（警方提供）

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