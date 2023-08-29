彰化和美老人會破產 繳30萬只拿回2千 還沒收到通知
〔記者劉曉欣／彰化報導〕阿公阿嬤氣炸了！彰化縣和美老人會互助會3年前宣告破產，積欠2000多位會員7億元，今天起開始發放債權金，就算繳了30萬元都只能拿回2千，讓長輩大喊「沒有良心」，但更令人跳腳的是「根本沒有收到通知」。由彰化地院選定破產管理人何崇民律師表示，只要小組長持相關文件來代領，他自掏腰包支付每人5元委託費。
今天來領取債權分配金的阿公阿嬤，領到最多的也才2157元，大多數都是只領到幾百元。94歲林姓阿嬤表示，她完全不知道可以領錢了，她是因為走路出門去領藥，才聽別的老人家說在原和美老人會在發錢，才趕緊又走路來看看。
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鄭姓男子則是幫89歲的母親來代領，鄭母繳了超過30萬元，如今只拿回1800多元，連1％都不到。但要發錢，為何沒有事先通知，許多人都是看到媒體報導，或是鄰居互相通報才知道。律師事務所公布在臉書，到底有幾個人會看到。
而78歲謝姓婦人強調，她從50歲繳到75歲，直到和美老人會宣布破產才沒繳，足足繳了25年，如今只能拿到1845元，實在非常難過。
何崇民表示，原本希望透過村里長或是鄉鎮長來代為通知，但後來因故未果。但有依規定進公告，債權人沒有來領錢的話，就會依法進行提存，如果領取金額高於316元，就要扣除316元等相關費用。為了讓更多長輩都能來領錢，他自掏腰包支付每人5元委託費。
何崇民指出，以前老人會都是透過小組長在收費，只要受託人拿著委託書與切結書，加上證件影本，都可以受理代領。如果昔日會員在老人會破產之後死亡，家屬出具相關證件與切結書，也可領取債權分配金。
縣議員賴清美表示，看到好多位阿公阿嬤繳了30萬元，如今只能拿回1、2000元，實在非常捨不得，如果其它老人會還有互助會的話，希望縣府要做好監督管理的責任。
和美老人會所剩現金、定存，加上拍賣會館辦公家具和運動器具總計只有438萬多元，扣除法院酌定破產管理人費用，在今天（29日）、8月31日、9月1日在原老人會分配債權金給2403人。
和美鎮老人會互助會在1990年成立，遇有1名會員往生，其他會員就繳100元，若當月有5人往生就繳500元，往生者依年資領喪葬互助金，但隨著老人凋零，互助會發出的喪葬互助金愈來愈多，因此爆發財務危機，向法院提出破產聲請。當初有1820人債權人請領30萬元，551人請領20至27萬元，其餘為10多萬元。