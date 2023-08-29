彰化和美老人會破產 繳30萬只拿回2千 還沒收到通知

彰化縣和美鎮90多歲的阿嬤因為拿藥，才知道可以領取和美老人會互助會債權分配金的消息，連忙走路來領錢。（記者劉曉欣攝）

2023/08/29 12:45

〔記者劉曉欣／彰化報導〕阿公阿嬤氣炸了！彰化縣和美老人會互助會3年前宣告破產，積欠2000多位會員7億元，今天起開始發放債權金，就算繳了30萬元都只能拿回2千，讓長輩大喊「沒有良心」，但更令人跳腳的是「根本沒有收到通知」。由彰化地院選定破產管理人何崇民律師表示，只要小組長持相關文件來代領，他自掏腰包支付每人5元委託費。

今天來領取債權分配金的阿公阿嬤，領到最多的也才2157元，大多數都是只領到幾百元。94歲林姓阿嬤表示，她完全不知道可以領錢了，她是因為走路出門去領藥，才聽別的老人家說在原和美老人會在發錢，才趕緊又走路來看看。

請繼續往下閱讀...

鄭姓男子則是幫89歲的母親來代領，鄭母繳了超過30萬元，如今只拿回1800多元，連1％都不到。但要發錢，為何沒有事先通知，許多人都是看到媒體報導，或是鄰居互相通報才知道。律師事務所公布在臉書，到底有幾個人會看到。

而78歲謝姓婦人強調，她從50歲繳到75歲，直到和美老人會宣布破產才沒繳，足足繳了25年，如今只能拿到1845元，實在非常難過。

何崇民表示，原本希望透過村里長或是鄉鎮長來代為通知，但後來因故未果。但有依規定進公告，債權人沒有來領錢的話，就會依法進行提存，如果領取金額高於316元，就要扣除316元等相關費用。為了讓更多長輩都能來領錢，他自掏腰包支付每人5元委託費。

何崇民指出，以前老人會都是透過小組長在收費，只要受託人拿著委託書與切結書，加上證件影本，都可以受理代領。如果昔日會員在老人會破產之後死亡，家屬出具相關證件與切結書，也可領取債權分配金。

縣議員賴清美表示，看到好多位阿公阿嬤繳了30萬元，如今只能拿回1、2000元，實在非常捨不得，如果其它老人會還有互助會的話，希望縣府要做好監督管理的責任。

和美老人會所剩現金、定存，加上拍賣會館辦公家具和運動器具總計只有438萬多元，扣除法院酌定破產管理人費用，在今天（29日）、8月31日、9月1日在原老人會分配債權金給2403人。

和美鎮老人會互助會在1990年成立，遇有1名會員往生，其他會員就繳100元，若當月有5人往生就繳500元，往生者依年資領喪葬互助金，但隨著老人凋零，互助會發出的喪葬互助金愈來愈多，因此爆發財務危機，向法院提出破產聲請。當初有1820人債權人請領30萬元，551人請領20至27萬元，其餘為10多萬元。

90多歲的阿公騎著腳踏車來領和美老人會互助金的分配債權金，繳了2、30萬元，如今只拿回1400多元。（記者劉曉欣攝）

謝姓婦人繳了25年的和美老人會互助金，繳了2、30萬元，如今只拿回1800多元，讓縣議員賴清美為長輩抱屈。（記者劉曉欣攝）

90多歲的阿公騎著腳踏車來領和美老人會互助金的分配債權金，繳了2、30萬元，如今只拿回1400多元。（記者劉曉欣攝）

90多歲的阿公騎著腳踏車來領和美老人會互助金的分配債權金，繳了2、30萬元，如今只拿回1400多元。（記者劉曉欣攝）

針對阿公阿嬤抱怨都沒有收到和美老人會互助會領取債權分配金的通知，彰化地院選定破產管理人何崇民律師表示，他將自掏腰包支付每人5元的委託費。希望昔日的小組長能夠協助會員來領取。（記者劉曉欣攝）

彰化縣和美鎮老人會互助會宣告破產，許多繳了2、30萬的會員只能拿回1000多元，最多的也只有2000多元。（記者劉曉欣攝）

針對阿公阿嬤抱怨都沒有收到和美老人會互助會領取債權分配金的通知，彰化地院選定破產管理人何崇民律師表示，他將自掏腰包支付每人5元的委託費。希望昔日的小組長能夠協助會員來領取。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法