無照男機車雙載拒檢逆向穿梭自撞分隔島被捕 最高罰7萬還送辦

無照的陳姓男子機車雙載見警心虛拒檢，逆向穿梭車陣自撞分隔島受傷被捕。（民眾提供）

2023/08/29 12:10

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名陳姓男子（47歲）無照騎乘機車，昨夜搭載王姓男子（43歲），因未開頭燈，引起巡邏員警注意，上前盤查，不料，陳男疑心虛突然掉頭，逆向行駛穿梭車陣，鼓山警方攔截避免肇事，最後陳男左轉彎時不慎自撞分隔島被逮。

據了解，陳、王2男並無酒駕、通緝或攜帶違禁品，訊後依違規項目開具未依規定使用燈光、無照駕駛、未扣安全帽帶、拒檢逃逸、逆向行駛等5項違規當場掣單告發，總計最高可處新台幣70700元，並將陳男依公共危險罪送辦。

請繼續往下閱讀...

鼓山分局今指出，龍華派出所警員溫仁佑、周宥南於28日晚間11時，巡經鼓山區文信路與篤敬街口時，發現一輛雙載機車，陳姓騎士未開頭燈，警方趨前示意停車受檢，但陳男突然掉頭在車陣中逆向行駛，逃逸過程中突然左轉彎，不慎自撞分隔島，人車倒地乖乖就逮。

警方指出，陳男一路在博愛二路南往北方向逆向行駛逃逸，員警為保護用路人安全，立即呼叫線上警網攔截圍捕，並鳴笛尾隨伺機攔停，機車在博愛二路北上逆向行駛後左轉新莊仔路口時，疑似轉彎失控自撞安全島，尾隨員警立即趨前壓制機車騎士及後座人員，陳男腳部輕微擦傷。

陳男表示，因無照駕駛怕被開單，才掉頭企圖逃逸避查，警方今訊後依公共危險罪嫌將機車騎士送辦外，另依道路交通管理處罰條例舉發5項違規在案。

無照的陳姓男子機車雙載見警心虛拒檢，逆向穿梭車陣自撞分隔島受傷被捕。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法