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名嘴女醫黃宥嘉 遭前夫控違個資法 一審判無罪

美女醫黃宥嘉與前夫互控。（資料照，本報合成。）

美女醫黃宥嘉與前夫互控。（資料照，本報合成。）

2023/08/29 10:29

〔記者張文川／台北報導〕常上電視談話節目的「睛世媳婦」美女眼科醫師黃宥嘉，與陳姓丈夫離婚後，前年1月在節目錄影上談論她與豪門前夫過往的婚姻生活，提到夫妻不孕的問題出在男方，以及前婆婆的全名，前夫與婆婆告她涉嫌違反個人資料保護法。黃宥嘉否認犯罪，台北地院今判黃宥嘉無罪。可上訴。

黃宥嘉答辯沒看過前夫的病歷資料，前婆婆的姓名是在其他判決曾公開出現的資料，不屬個資。

黃宥嘉的前夫是富豪通緝犯陳由豪的家族後代，黃宥嘉當過豪門媳婦，2017年婚變離婚。

檢方調查，2021年2月黃宥嘉在東森某電視節目中，透露陳姓前夫的醫療檢驗結果，屬特種個資，她還連名帶姓說出前夫的保單受益人是她的前婆婆。

前夫和前婆婆不滿黃宥嘉將母子的隱私個資公諸於世，告她違反個資法。

黃宥嘉不承認犯罪，稱她是被動受訪，回答主持人的提問，她未接觸過前夫的醫療檢驗報告，也沒興趣知道，只是說出她自己的判斷，且她說那段話的重點，是要表達自己很苦情，目的並非要公布前夫的醫療個資；至於婆婆姓名，黃宥嘉說在另一件民事官司判決中，已經有公布婆婆名字，她認為這不算個資。

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