鍾東錦稱檢察官為升官打壓他 苗檢下午2點說明

苗栗縣長鍾東錦會同律師召開記者會，除再次強調案經苗栗地院審理調查，皆查無與鍾有關，並批檢方於無新事證之下，仍提出上訴，不僅浪費司法資源，更凸顯檢察官為了私人利益、揣摩上意強行上訴，是污辱苗栗縣民。（記者彭健禮攝）

2023/08/25 13:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地方檢察署對縣長鍾東錦提起當選無效之訴，一審由苗栗地方法院於上個月21日宣判駁回，檢方後於8月15日提起上訴。鍾東錦今（25）會同律師召開記者會，除再次強調案經苗栗地院審理調查，皆查無與鍾有關，並批檢方於無新事證之下，仍提出上訴，不僅浪費司法資源，更凸顯檢察官為了私人利益、揣摩上意，是污辱苗栗縣民；另對偵查期間調查官的威逼、恐嚇等不正訊問，將向監察院陳情並請求彈劾。對於鍾的指控，苗栗地檢署表示，均非事實，將於下午2點統一說明。

鍾東錦與律師饒斯棋，及去年搭檔參選的大湖鄉長候選人傅松琳，今召開記者會。鍾東錦說，他認為司法應該是勿枉勿縱，尤其去年選舉期間，中央檢察總長、法務部長、調查局長、警政署長都一直來苗栗，他原期望此舉是讓苗栗有公正的選舉，但結果對他而言其實不然，並舉例，就有警方意圖用假案，來汙衊他以走路工買票，目的是打壓他的選情。

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鍾東錦表示，他縣長選舉民調始終領先，不需要買票，結果顯示他在大湖鄉拿下4千多票，還贏對手2千票。但檢察總長還去大湖發查賄獎金，如果4千多票，只有找到一個人，而且是疑似，他認為如此「檢警調辦賄選的能力，是有待考驗了。」

鍾東錦再舉，檢舉他賄選者，也設局檢舉大湖鄉長黃惠琴，目的就是要獲取賄選檢舉獎金。對於他的案子，他沒有證據警方是否有下指導棋，但大湖分局辦完此案，承辦偵查佐借調到桃園，隊長申請退休、分局長也調走，警察局長也連升二階。

鍾東錦強調，他與賄選者都無通聯也不認識，但苗栗地檢署前檢察長及少數想升官的檢察官，卻藉此機會對他提當選無效之訴，就像是告訴大眾「全台灣22縣市長選舉，沒有人買票，只有你苗栗賣票」，這是污辱苗栗縣民。

饒斯棋指出，對於選舉，鍾秉持清廉，不賄選不買票，但選前，檢警調高層屢次到苗栗召開賄選會議，把鍾列為目標並鋪天蓋地查賄，檢方更於沒有證據之下，對鍾提起當選無效之訴，但苗栗地院駁回的判決理由已清楚記載，包括刑事庭法官也是如此認定與鍾無關。

饒斯棋表示，此外，律師團調查發現，賄選行為人丘姓女子於偵查中更受調查官恐嚇威逼之違法取供，然而丘女受如此高壓之下，仍回答沒有幫鍾東錦買票。對此，檢方不作處理，還在無新事證之下，提起上訴，將就調查官的行為，除透過行政向監察院陳情並請求彈劾，並針對調查官提起恐嚇、意圖使人不當選的自訴。

傅松琳則說明，他因知名度低，所以於徵詢鍾東錦之後，自行與鍾成立大湖鄉聯合競選總部，但賄選行為人競總陳姓主委只是掛名，無實際參與選務，且鍾選前已簽署清廉選舉，同時要求團隊不能賄選，全是他個人思慮不周，致鍾遭賄選誣陷。

苗栗檢警調於去年查獲鍾東錦與傅松琳的大湖聯合競選總部陳姓主委、選民丘姓女子、林姓男子現金賄選，檢方調查賄選層級有縣長、鄉長、村長及鄉民代表，對陳姓主委、丘女、林男依違反《公職人員選罷法》提起公訴。選舉結果，檢方也對鍾東錦等當選人提起當選無效之訴。

陳姓主委等3人刑事部分，一審皆被判有罪。鍾東錦當選無效之訴，苗栗地院則於上個月21日，以鍾查無與賄款有對價關係，判決駁回，意即當選有效。

苗栗縣長鍾東錦於記者會中表示，苗栗地檢署前檢察長及少數想升官的檢察官，藉此機會對他提當選無效之訴，就像是告訴大眾「全台灣22縣市長選舉，沒有人買票，只有你苗栗賣票」，這是污辱苗栗縣民。 （記者彭健禮攝）

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