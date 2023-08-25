為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

女騎士酒測值0.16挨罰1萬5 警方沒有「勸導代替舉發」法官撤單

警方取締酒駕微超標，沒有「勸導替代舉發」被法官撤罰。酒測示意圖。（記者黃佳琳翻攝）

警方取締酒駕微超標，沒有「勸導替代舉發」被法官撤罰。酒測示意圖。（記者黃佳琳翻攝）

2023/08/25 13:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕邱姓婦人騎車返家，員警認為她違規攔停，還發現她身上飄出酒味，酒測後酒測值0.16超標，對她開出1萬5千元罰單並吊扣駕駛執照12個月，邱婦不服提行政訴訟，法官認為，邱婦酒駕情節輕微，本可依「勸導代替舉發」，但警方卻執意開單，認為用法違誤，撤銷這張罰單。

判決指出，2022年3月26日下午2點多，邱姓婦人騎車返家途中，被員警認為她左轉時未全程使用方向燈，攔停後準備開罰時，聞到她身上飄出酒味，員警詢問邱婦是否酒駕，邱婦說她前晚10點有喝酒，員警拿出酒測器酒測後，發現邱婦酒測值達0.16，已超過標準值0.15，因此依違反道交條例開罰1萬5千元，並吊扣駕駛執照12個月。

邱婦不服，認為依警政署頒佈的「取締酒後駕車作業程序」作業內容規定，酒測值0.15毫克以上、未滿0.18毫克的未肇事案件，員警應該當場製交通違規勸導單，並人車放行，不能對她開單處罰，提起行政訴訟替自己討公道。

高雄地院審理時，警方反駁邱婦說詞，強調依「取締酒駕處理細則」規定，員警可斟酌個案事實、違反情節，依專業判斷認定是否符合施以勸導規定，並指控邱婦騎車左轉時，員警「目睹」她沒有全程使用方向燈，因此認為她無法安全駕駛，才會開單處罰。

但法官檢視警方提供的行車紀錄器，發現邱婦騎車完成左轉彎動作後，才熄滅左方向燈並由路口直行進入外側車道，並沒有出現騎乘機車未全程使用方向燈的違法行為，且邱婦也沒有「嚴重危害交通安全、秩序」、「不能安全駕駛」等情形，因此認定員警未依規定「勸導代替舉發」，逕自開罰用法違誤，撤銷這張罰單，可上訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
歐陽靖揭日本人愛喝卻少酒駕原因 卻遭罵：滾出去
2023/08/24 17:35

歐陽靖揭日本人愛喝卻少酒駕原因 卻遭罵：滾出去
台南舞廳妹酒駕致行人命危 子女放棄治療留1口氣返家
2023/08/23 23:23

台南舞廳妹酒駕致行人命危 子女放棄治療留1口氣返家

開發金控AI黑客松 員工展現創業家精神
台南安平驚傳酒駕肇事酒測值高達0.57 行人命危
2023/08/23 12:58

台南安平驚傳酒駕肇事酒測值高達0.57 行人命危
夜店舌吻喝一口酒 妙齡女酒測值超標罰3萬
2020/02/19 20:25

夜店舌吻喝一口酒 妙齡女酒測值超標罰3萬

2023台北好時尚 設計師引領時尚
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播