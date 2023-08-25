女騎士酒測值0.16挨罰1萬5 警方沒有「勸導代替舉發」法官撤單

警方取締酒駕微超標，沒有「勸導替代舉發」被法官撤罰。酒測示意圖。（記者黃佳琳翻攝）

2023/08/25 13:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕邱姓婦人騎車返家，員警認為她違規攔停，還發現她身上飄出酒味，酒測後酒測值0.16超標，對她開出1萬5千元罰單並吊扣駕駛執照12個月，邱婦不服提行政訴訟，法官認為，邱婦酒駕情節輕微，本可依「勸導代替舉發」，但警方卻執意開單，認為用法違誤，撤銷這張罰單。

判決指出，2022年3月26日下午2點多，邱姓婦人騎車返家途中，被員警認為她左轉時未全程使用方向燈，攔停後準備開罰時，聞到她身上飄出酒味，員警詢問邱婦是否酒駕，邱婦說她前晚10點有喝酒，員警拿出酒測器酒測後，發現邱婦酒測值達0.16，已超過標準值0.15，因此依違反道交條例開罰1萬5千元，並吊扣駕駛執照12個月。

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邱婦不服，認為依警政署頒佈的「取締酒後駕車作業程序」作業內容規定，酒測值0.15毫克以上、未滿0.18毫克的未肇事案件，員警應該當場製交通違規勸導單，並人車放行，不能對她開單處罰，提起行政訴訟替自己討公道。

高雄地院審理時，警方反駁邱婦說詞，強調依「取締酒駕處理細則」規定，員警可斟酌個案事實、違反情節，依專業判斷認定是否符合施以勸導規定，並指控邱婦騎車左轉時，員警「目睹」她沒有全程使用方向燈，因此認為她無法安全駕駛，才會開單處罰。

但法官檢視警方提供的行車紀錄器，發現邱婦騎車完成左轉彎動作後，才熄滅左方向燈並由路口直行進入外側車道，並沒有出現騎乘機車未全程使用方向燈的違法行為，且邱婦也沒有「嚴重危害交通安全、秩序」、「不能安全駕駛」等情形，因此認定員警未依規定「勸導代替舉發」，逕自開罰用法違誤，撤銷這張罰單，可上訴。

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