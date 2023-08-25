電影「門徒」翻版！保麗龍箱掩護 嘉義警查獲市值逾4000萬海洛因

海鮮保麗龍箱藏價逾4000萬元毒品。（嘉義縣警局提供）

2023/08/25 12:35

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣警察局日前溯源追查毒品案，得知番路鄉蔡姓男子在租屋處分裝毒品伺機販售，報請檢察官指揮偵辦，見時機成熟持搜索票進屋，原本只查到二級毒品大麻菸油、毒品咖啡包，經鍥而不捨搜查，在一個有海鮮字樣保麗龍箱內查獲7.3公斤、市值逾4000萬元的一級毒品海洛因，員警見狀直呼宛若電影「門徒」翻版，嘉義地檢署偵辦後將蔡某提起公訴。

嘉義縣警局表示，線報指番路鄉某蔡姓男子疑似於租屋處從事毒品分裝及持有大量毒品伺機販售等行為，報請嘉義地檢署檢察官李昕諭指揮偵辦，歷經數月蒐集蔡男犯罪事證，期間發現蔡嫌租屋處可能藏放大量毒品，就向嘉義地方法院聲請搜索票獲准，日前至該址執行搜索。

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警方持搜索票進屋，起初只找到第二級毒品大麻菸油、混合式毒品咖啡包分裝原料、器具等，與蒐報情資有差異，經辦案員警繼續在屋內尋找可疑物品，發現客廳角落有個印有海鮮字樣的保麗龍箱，覺得相當可疑，打開發現箱內裝滿各式毒品，有20大袋、重達7.3公斤的一級毒品海洛因，二級毒品安非他命1包、大麻煙油82支、大麻巧克力1盒，三級毒品4-甲基甲基卡西酮9包（俗稱喵喵），不只數量多，且種類多樣。

員警嘆說蔡嫌十分狡猾，竟在家中藏有大批毒品且種類眾多，宛如電影「門徒」翻版，另查獲封口機、包裝袋、果汁粉、電子磅秤等分裝工具，警方初估毒品市值逾4000萬元，檢察官偵辦後，將蔡某依違反毒品危害防制條例提起公訴。

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海鮮保麗龍箱藏價逾4000萬元毒品。（嘉義縣警局提供）

蔡姓嫌犯藏有大批毒品，且種類眾多，宛如電影「門徒」翻版。（嘉義縣警局提供）

蔡姓嫌犯藏有大批毒品，且種類眾多，宛如電影「門徒」翻版。（嘉義縣警局提供）

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