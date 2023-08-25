北市國興國宅凌晨火警 3女嗆傷疏散200餘人

台北市萬華區國興國宅傳出火警。（記者劉慶侯翻攝）

2023/08/25 08:29

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市萬華區國興國宅，昨（24日）深夜近零時左右驚傳火警，一棟大樓內的3樓住戶突然竄出濃煙。警消據報迅速前往救援，緊疏散2百餘名受到嚇的住戶，所幸僅有3名女性住戶受到輕微嗆傷，預防性送醫觀察，火災未造成重大傷情。

據了解，位在北市國興路的國興國宅，民國71建設竣工，為RC建築物，樓高12層、地下1層，每戶約14~32坪，住有778戶，屋齡至今已長達41年，已屬老舊住宅大樓。

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警方表示，昨日深夜23時4分左右，有民眾發現國興國宅內的一處3樓住家，不明原因冒出濃煙，隨後竄出火苗，民眾見狀立即打電話報警，消防局獲報立即派出消防車輛28輛、救護車輛5輛、人員77名前往佈水線灌救。

由於國宅住戶目前泰半為年長與行動不便者居多，警消到場馬上先進行人員疏散，逐層救援中並救出起火點住處的父子。另有3名分別為49歲、50歲、55歲的婦女受到輕微嗆傷，消防人員預防性送和平醫院，3人意識清醒。

消防人員在今日凌晨零時30左右將火勢撲滅，警消進入案發現場勘驗，火災造成家具、裝潢及家電焚毀，燃燒面積約20平方公尺，至於起火原因仍待進一步鑑識中。

台北市萬華區國興國宅傳出火警。（記者劉慶侯翻攝）

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