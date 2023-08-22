雙北連環槍擊案 弘仁會「鯨魚」等8人起訴

竹聯幫弘仁會中和組長「鯨魚」林京履。（資料照）

2023/08/22 15:33

〔記者王定傳／新北報導〕新北檢警偵辦竹聯幫仁堂弘仁會與華山幫互槓開槍案，上週依教唆殺人未遂等罪嫌，先行起訴華山幫成員董克輝及2名小弟，今日依違反組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、刑法教唆恐嚇、恐嚇等罪嫌，起訴弘仁會中和組長「鯨魚」林京履、副組長陳建銘、弘仁會弘生組長簡維佑、副組長楊承翰等8人。

檢警調查，今年3月27深夜至隔日凌晨，弘仁會中和組成員質疑董克輝的2名小弟，為何2人友人阿翔沒繳回200萬元詐騙款項？董克輝獲知小弟遭困，隨即帶手下開車奔赴中和組據點，亮槍上膛強勢救人。

請繼續往下閱讀...

中和組副組長陳建銘火大，又想到據點先前遭人以空氣槍射擊，認為是華山幫所為，涉指示4名少年於4月10日凌晨4時許，前往巨新當舖叫囂：「你們板橋華山就是垃圾」並連開兩槍，還錄影上傳PO臉書。

檢方調查，董克輝疑為此萌生殺意，在林京履座車偷裝GPS追蹤器監控，開出「開槍可獲得300萬元，若林京履死亡，提高至1千萬元」高額報酬，交給吳姓少年一把手槍，指使去槍擊林京履。

檢警調查，4月17日晚間6時許，少年槍手第一次行動，但沒堵到人；隔日董再交付制式及非制式手槍各一把及24顆子彈給林姓小弟，要他轉交吳姓少年繼續執行槍擊計畫。

19日凌晨1時許，林開車載吳少殺往台北市雙城街堵人，瘋狂追逐林京履座車並連開14槍，一路追擊至新北市板橋，但車上林京履等3人都未中彈，2人犯後自行投案。

檢警調查，林京履想要報復，向弘仁會高層回報後，在高層指示下，由弘仁會幹部吳榮展協調弘生組長簡維佑、副組長楊承翰，兩組聯手展開行動。

檢警調查，眾人分工仔細，由吳榮展提供作案槍枝與子彈，簡維佑指揮調度弘仁、弘生兩組成員，楊承翰開車載著簡維佑運送槍彈至一處宮廟，把槍彈藏在舞獅頭內，再指揮小弟送到土城一處貨櫃屋，以供槍手使用。

檢警調查，眾人為了為避免遭檢警追查，還設下斷點，例如：當日有人負責通知槍手藏槍地點並交付手機，甚至還有人在當舖外監控有無警力守望。

檢警調查，20日8時許，劉姓少年接獲命令後，前往貨櫃屋取槍，獨自搭計程車至巨新當舖外，於上班尖峰時間車潮擁擠之際，持非制式衝鋒槍對當舖大門掃射51槍，林京履當天即出國逃往馬來西亞。

檢警組成專案小組執行數波行動，將林京履自馬國押解回台，聲押禁見林京履、董克輝等9人獲准，少年法庭裁定收容6名少年。檢方上週先依起訴董克輝等3人，今日亦依違反組織犯罪、槍砲、教唆恐嚇、恐嚇罪嫌等起訴林京履等8人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法