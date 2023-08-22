文化部前司長朱瑞皓服刑亡故 書展弊案判不受理、沒收77萬元

文化部人文司前司長朱瑞皓，服刑期間亡故，審理中的書展弊案獲判公訴不受理。（資料照）

2023/08/22 13:46

〔記者張文川／台北報導〕文化部人文司前司長朱瑞皓，在擔任傳統藝術中心副主任時，向廠商索賄180萬元，去年6月被依貪污罪判刑7年10月定讞，隔月發監執行；他另案被控向投標商台北市出版商業同業公會時任理事長盧欽政、副理事長周均亮等人索賄70萬餘元，還接受招待價值6萬多元的出國旅遊。朱瑞皓於今年6月1日在服刑期間亡故，北院今依法將他判決公訴不受理，但仍宣告追徵沒收其77萬餘元犯罪所得；同案共犯皆認罪而獲判緩刑。可上訴。

同犯共犯，北市出版商業同業公會理事長盧欽政，以不正方式取得文化部補助及採購案合計2279萬多元，另以不實憑證取得文化部165萬多元補助，依交付賄賂、詐欺取財等罪合併判應執行2年、褫奪公權1年，緩刑4年，支付公庫200萬元；副理事長周均亮依行賄、詐欺、會計不實等罪併判2年、褫奪公權1年，緩刑4年，支付公庫300萬元。

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廠商高姓女會計等6人，各依共犯詐欺取財、會計填製不實等罪判處3月至1年7月不等刑期，皆緩刑2年。

檢方查出，2014年7月至2018年7月間，朱瑞皓利用承辦書展補助款機會，以「盧仔，我有急用」為暗示，向盧、周兩人索賄，協助兩人取得「104年出版界雜誌案」等10件、得標金額共2279萬多元的文化部採購標案。

朱瑞皓今年6月1日亡故後，獲判不受理，但犯罪所得仍須沒收，合議庭今同時宣告追徵沒收賄款70萬9685元，以及接受免費招待出國旅遊的不正利益6萬3200元，共計77萬2885元。

至於讓朱入獄的前案，朱瑞皓是在擔任國立傳統藝術中心副主任期間，利用負責傳藝中心標案機會，透過白手套向廠商安慶營造公司負責人廖育強，期約索賄180萬元，並接受花酒招待，護航安慶取得決標金額共471萬元的2件標案。

朱瑞皓去年6月被最高法院判處7年10月、褫奪公權5年定讞，去年7月11日入獄，監察院也於去年9月針對朱所涉此2弊案，全票通過彈劾。

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