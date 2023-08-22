毒蟲缺錢闖空門行竊 警方上門逮人發現「巨大」毒品吸食器

警方在康嫌屋內查扣用冰霸杯做成的巨大毒品吸食器。（記者王冠仁翻攝）

2023/08/22 12:22

〔記者王冠仁／台北報導〕44歲康姓男子染有吸毒惡習，他疑因缺錢買毒，跑到台北市大同區一處民宅闖空門行竊，偷走屋主3500元現金與一批首飾。警方掌握他行蹤與身分，前往其住處逮人，不僅查扣他犯案時穿著的衣物，也在他屋內找到一個用「冰霸杯」製成的巨大毒品吸食器。

北市警大同分局今天發布新聞稿，公布康嫌的行竊手法，同時也再次強調，警方會全力維護治安，守護民眾的財產安全。

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大同分局民族路派出所日前接獲轄區民眾報案，民眾聲稱其住家遭不明人士闖空門侵入，屋內被翻箱倒櫃，總共損失3500元現金與一批首飾。

警方獲報後調閱監視器畫面追查，發現案發當晚有一名身材細瘦的男子，出現在周邊防火巷，該名男子還帶著手套，且還曾往上攀爬。警方認為這名男子涉有重嫌，根據他來去向動線追查，循線掌握他就是住在新北蘆洲的康姓男子。

警方持搜索票循線前往康嫌的住處搜索、逮人，還在其屋內發現他作案時穿著之衣物、鞋子、鴨舌帽，更在他房間桌上找到一個用冰霸杯改裝的巨大毒品吸食器及二級毒品安非他命殘渣袋。

據了解，康聲稱偷來的現金已經花用殆盡，偷來的首飾他認為沒有價值、變賣費時，已經隨意丟棄。警方最後將他依毒品、竊盜罪嫌送辦，同時也將清查他有無涉及其他竊案。

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警方將康嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

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