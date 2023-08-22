士檢社勞執行不馬虎 資深檢察官突襲訪查

士檢訪查團隊督核社會勞動人現場施作情形。（士檢提供）

2023/08/22 11:56

〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署為貫徹法務部持續深化各項司法保護工作的政策，如犯微罪者得易服勞役社會勞動等，檢察長顏迺偉特別要求負責執行、觀護的同仁，務必遵循「法務部強化實施易服社會勞動督核效能實施計畫」，並由執行科資深檢察官率領主任觀護人等，進行無預警的實地訪查督導。

士檢說明，無預警的實地訪查督導，一方面可瞭解社會勞動執行機關（構）辦理現況，另一方面也可關懷社會勞動人（指犯微罪的民眾）的執行情形；而且透過現場訪視及雙向溝通，可適時協助解決各種問題，以防產生弊端。

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舉例來說，執行科資深檢察官率領主任觀護人等近日訪視社勞機構「南港清潔隊」，該清潔隊負運用士檢社勞人力協助清疏市區水溝、箱涵等排水設施，確保水溝暢通，以利渠道宣洩，保持水流順暢，防範颱風來襲或豪大雨；另最近恰逢颱風過後，社會勞動人也協助清潔隊清運傾倒路樹、垃圾，幫助迅速恢復市容。

至於社勞機關（構）則表達全力配合士檢推動的社勞業務，經由資源共享互助合作，擴大易服社會勞動制度之效益，共創三贏的局面。

顏迺偉則表示，希望藉由勞動、服務過程，讓社會勞動人感同身受第一線服勤人員的辛勞，也學習團隊互助精神及人際友善互動，並自我省思及回饋社會。

南港清潔隊班長向士檢訪查團隊說明社勞工作分配及管理情形。（士檢提供）

士檢訪查團隊查核社會勞動人簽到本及工作日誌。（士檢提供）

士檢執行科檢察官訪視時勉勵社會勞動人珍惜勞動機會並注意施作安全。（士檢提供）

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