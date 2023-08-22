士檢社勞執行不馬虎 資深檢察官突襲訪查
2023/08/22 11:56
〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署為貫徹法務部持續深化各項司法保護工作的政策，如犯微罪者得易服勞役社會勞動等，檢察長顏迺偉特別要求負責執行、觀護的同仁，務必遵循「法務部強化實施易服社會勞動督核效能實施計畫」，並由執行科資深檢察官率領主任觀護人等，進行無預警的實地訪查督導。
士檢說明，無預警的實地訪查督導，一方面可瞭解社會勞動執行機關（構）辦理現況，另一方面也可關懷社會勞動人（指犯微罪的民眾）的執行情形；而且透過現場訪視及雙向溝通，可適時協助解決各種問題，以防產生弊端。
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舉例來說，執行科資深檢察官率領主任觀護人等近日訪視社勞機構「南港清潔隊」，該清潔隊負運用士檢社勞人力協助清疏市區水溝、箱涵等排水設施，確保水溝暢通，以利渠道宣洩，保持水流順暢，防範颱風來襲或豪大雨；另最近恰逢颱風過後，社會勞動人也協助清潔隊清運傾倒路樹、垃圾，幫助迅速恢復市容。
至於社勞機關（構）則表達全力配合士檢推動的社勞業務，經由資源共享互助合作，擴大易服社會勞動制度之效益，共創三贏的局面。
顏迺偉則表示，希望藉由勞動、服務過程，讓社會勞動人感同身受第一線服勤人員的辛勞，也學習團隊互助精神及人際友善互動，並自我省思及回饋社會。