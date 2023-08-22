爆黃呂錦茹拜託蕭景田賄選 週刊、2記者判賠10萬

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（見圖）指控鏡週刊不實報導她拜託蕭景田賄選，提告求償；北院判週刊與兩名撰稿記者應連帶賠償10萬元。（資料照）

2023/08/22 11:57

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，不滿鏡週刊今年報導她涉及同黨議員林杏兒賄選案，並於報導中刊登她的照片稱：「錢是黃呂錦茹拜託蕭景田給大家」，決定提告求償。台北地院認定「錢是黃呂錦茹拜託蕭景田給大家」這句話已損害黃呂錦茹的名譽，判週刊與兩名撰稿記者應連帶賠償10萬元；可上訴。

鏡週刊今年1月11日下標稱：「搭林杏兒競總車送文宣夾現金蕭景田買票影音檔曝光」，文中指：「…因為黃呂主委（黃呂錦茹）特別拜託蕭主委（蕭景田），因為過去蕭主委在2018年的時候，他那時候還沒擔任主委，他就是有在幫林杏兒的忙。』這段對話也間接證實，蕭有替林杏兒賄選之嫌，並意外提到國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹恐怕也知情」。

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報導中同時放入黃呂錦茹的照片，透過文字說明稱：「本刊取得的錄音檔中，曾繁川曾向W女説，錢是國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹拜託蕭景田給大家的。」

黃呂錦茹指鏡週刊這些報導均為不實，惡意抹黑她知悉蕭景田替林杏兒賄選、賄款由她請蕭景田交給大家，決定對鏡週刊與兩名撰稿記者連帶求償50萬元，並將本案判決刊登於自由時報等三報各1日。

鏡週刊解釋，兩名記者的報導內容涉及公共利益，也已善盡調查義務，縱然報導與客觀事實略有差異，但根據查證資料，兩名記者有相當理由確信為真；再者，黃呂錦茹身為公眾人物，其名譽權應有較高程度的退讓，代表記者所負的查證義務應從輕酌定，拒絕賠償。

北院說明，就報導中明確指賄款是黃呂錦茹拜託蕭田給大家這句話，陳述明確、肯定，屬於事實陳述、非意見表達；而鏡週刊等被告雖辯稱已善盡查證義務，否認故意過失，然而，黃呂錦茹身為黨部主委卻不代表一定知情。

況且，被告的查證只有錄音譯文而已，譯文內容也僅有曾繁川與W女的對話，還有諸多語意仍待解釋，因此無法證明黃呂錦茹知悉行賄一事，也無法證明賄款是由黃呂錦茹拜託蕭景田所為，決定判週刊與兩名撰稿記者連帶賠償黃呂錦茹10萬元，但不必刊登本判決。

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