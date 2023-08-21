家人重男輕女出全額幫弟買房 姐心酸：不努力的孩子得到最多？

一位女子發現爸媽為弟弟花了4500萬全額買房，不知道該如何釋懷；示意圖，圖與本文無關。（法新社）

2023/08/21 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友分享自身家庭重男輕女的例子，父母最近給弟弟買4500萬的房子，弟弟女友也搬進去，明明爸媽從小就教育要自己努力，她也提出疑問「怎麼那個不努力的孩子得到最多？」引來眾多網友回應。

原PO在Dcard發文表示，最近父母砸4500萬重本買房給弟弟與未來弟媳。原PO提到，自己已經不住在家裡很久，薪水也是弟弟的很多倍，也表示自己從來沒有期盼父母幫忙買房，但是怎麼那個不努力的孩子卻得到最多，讓原PO覺得心情低落，不知道人生為什麼要努力。

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有許多網友都表示，自己能理解原PO的感受，並給予安慰鼓勵，「完全能理解一碗水不端平的感受，辛苦妳了」、「跟妳有同樣心情，真的不是我們在意那些錢、資源，是為什麼同個爸媽生的，得到的支持差那麼多？」、「人生本來就沒有平等，妳很棒女孩，靠自己努力，不要氣餒，加油」、「自己努力就好，比不完的，失落難免」。

也有許多網友認為這不一定是一件壞事，為此表示自己的看法，「妳薪水是弟弟的很多倍又不用被爸媽管，我覺得妳比較幸運哦」、「傻孩子，現在他們對弟弟多好，妳以後就越有不照顧當甩手掌櫃的話語權」、「免費的最貴，以後你爸媽老了，你弟就開始痛苦了」。

原PO在貼文最後也補上，「大家的留言都非常暖！謝謝大家的建議跟安慰，我又有動力好好努力了！」

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