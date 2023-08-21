為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

家人重男輕女出全額幫弟買房 姐心酸：不努力的孩子得到最多？

一位女子發現爸媽為弟弟花了4500萬全額買房，不知道該如何釋懷；示意圖，圖與本文無關。（法新社）

一位女子發現爸媽為弟弟花了4500萬全額買房，不知道該如何釋懷；示意圖，圖與本文無關。（法新社）

2023/08/21 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友分享自身家庭重男輕女的例子，父母最近給弟弟買4500萬的房子，弟弟女友也搬進去，明明爸媽從小就教育要自己努力，她也提出疑問「怎麼那個不努力的孩子得到最多？」引來眾多網友回應。

原PO在Dcard發文表示，最近父母砸4500萬重本買房給弟弟與未來弟媳。原PO提到，自己已經不住在家裡很久，薪水也是弟弟的很多倍，也表示自己從來沒有期盼父母幫忙買房，但是怎麼那個不努力的孩子卻得到最多，讓原PO覺得心情低落，不知道人生為什麼要努力。

有許多網友都表示，自己能理解原PO的感受，並給予安慰鼓勵，「完全能理解一碗水不端平的感受，辛苦妳了」、「跟妳有同樣心情，真的不是我們在意那些錢、資源，是為什麼同個爸媽生的，得到的支持差那麼多？」、「人生本來就沒有平等，妳很棒女孩，靠自己努力，不要氣餒，加油」、「自己努力就好，比不完的，失落難免」。

也有許多網友認為這不一定是一件壞事，為此表示自己的看法，「妳薪水是弟弟的很多倍又不用被爸媽管，我覺得妳比較幸運哦」、「傻孩子，現在他們對弟弟多好，妳以後就越有不照顧當甩手掌櫃的話語權」、「免費的最貴，以後你爸媽老了，你弟就開始痛苦了」。

原PO在貼文最後也補上，「大家的留言都非常暖！謝謝大家的建議跟安慰，我又有動力好好努力了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
嫌穿著暴露…… 男友當街扯衣竟「害她胸部掉出」！
2023/08/21 21:02

嫌穿著暴露…… 男友當街扯衣竟「害她胸部掉出」！
住1年才發現馬桶會發光 網笑：坐在上面直接變螢火蟲
2023/06/23 23:56

住1年才發現馬桶會發光 網笑：坐在上面直接變螢火蟲

聯邦銀行贊助油畫藝術 總獎金240萬
重男輕女！女大生PO文嘆「過年不回家」 家人冷血回應氣瘋網友
2023/01/21 18:41

重男輕女！女大生PO文嘆「過年不回家」 家人冷血回應氣瘋網友
24歲男返鄉繳頭期買房 沒錢裝潢硬住毛胚房
2022/11/07 12:47

24歲男返鄉繳頭期買房 沒錢裝潢硬住毛胚房

痘痘困擾造成社交自卑 如何擺脫邊緣人！
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播