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不止行人地獄！他酒駕在家附近撞死宗長

男子酒駕在住家附近撞死宗長，遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

男子酒駕在住家附近撞死宗長，遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2023/08/21 17:20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕12年前曾有酒駕前科的新竹縣林姓男子，去年11月底又在喝完雞酒後開車上路，沒想到快要到家時，同宗族的長輩朱男正要跨越馬路進家門，不幸在家門口被他撞上，顱內出血送醫不治，新竹地院將林男判刑年。

法官調查，去年11月29日上午，59歲的林男在新竹縣新豐鄉埔和村朋友住處食用雞酒後，當天下午5點開自小貨車上路回家，快要到家時，車子開到71歲朱男住處前時，朱男正要從馬路對面徒步穿越道路欲返家，遭林男車頭撞擊，受有蜘蛛膜網下出血、肋骨骨折、氣血胸、骨盆骨折、全身多處擦挫傷及左下肢嚴重撕脫傷及脛骨外露等傷勢，經送醫急救不治死亡。林男吐氣酒精濃度測試高達每公升0.36毫克。

據了解，死者朱男與林男不僅是同宗族的宗親，朱男是林男叔伯輩的長輩，而且兩家距離頗近，門牌號碼僅差幾號而已，對於林男酒駕撞死宗親，檢警與附近鄰里宗親得知都感到訝異。

法官調查，林男在100年間已有酒後駕車公共危險案件，經法院判處罰金刑確定，對於飲酒後不能駕車上路規定知之甚詳，卻仍於食用雞酒僅數小時後即駕車上路，並因而肇生本案車禍事故，造成被害人無可回復慘劇，更使被害人家庭破碎。

由於林男事後已與被害人家屬達成和解，並業已履行和解條件完畢，深表悔意，法官斟酌上情後，認為雙方之間為親戚關係，因此除依酒駕致死罪判刑2年外，另給予緩刑3年。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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